Oscar Piastri gaat niet de overstap maken naar Red Bull Racing en verhalen daarover zouden kletskoek zijn. McLaren is het team waar hij wil zijn en bij wil blijven. Hij is met een boel zelfvertrouwen richting de F1 Grand Prix van Japan afgereisd na een dominante overwinning in China.

Piastri doet momenteel mee aan zijn derde seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij kwam in 2023 bij McLaren terecht na een hele saga rondom een vermeend contract met Alpine. De Australiër schreef vorig jaar de Grands Prix van Hongarije en Azerbeidzjan op zijn naam om McLaren aan haar eerste constructeurskampioenschap te helpen sinds 1998. Dit seizoen kan hij meedoen om de wereldtitel bij de coureurs. Hij was sneller dan teamgenoot Lando Norris tijdens zijn thuisrace in Melbourne, maar spinde door een plotselinge regenbui, en hij zegevierde in Shanghai door vanaf de pole position elke ronde aan de leiding te gaan, behalve rond de pitstops. Hij ligt momenteel vierde in de tussenstand, 12 punten achter Norris, 2 achter Max Verstappen en 1 punt achter George Russell.

Nooit andere teams overwogen

Piastri's manager is voormalig Red Bull-coureur Mark Webber en volgens Helmut Marko was hij vorig jaar "intensief op zoek naar een gesprek" met Red Bull om te kijken of er misschien plek zou zijn voor Piastri, die op zijn beurt reageerde dat "er niets klopt" van dat verhaal. Toen teambaas Christian Horner bij Drive to Survive werd voorgelegd welke McLaren-coureur hij het liefst zou willen, wees hij zonder twijfel naar Piastri, maar de coureur laat weten dat hij blijft zitten waar hij nu zit.

"Voor mij waren er nooit andere teams die echt overwogen werden", vertelde Piastri in een interview met The Times. Hij tekende afgelopen maand een contract voor tot en met 2028 bij het papajateam, waardoor geruchten over Red Bull meteen tot een einde kwamen. "McLaren, niet alleen vanuit het perspectief van de auto, maar ook vanuit het perspectief van de teamsfeer, is waar ik wil zijn. Een heleboel mensen zouden hier willen zijn. Ik heb er vertrouwen in dat ik met dit team kan winnen. Als ik dat vertrouwen niet had, dat had ik misschien niet mijn handtekening onder zo'n lang contract gezet."

