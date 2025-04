Hoewel Sergio Pérez het nog lastig vindt om over Red Bull te praten, hoopt hij wel dat Yuki Tsunoda uiteindelijk zal slagen in zijn rol als tweede man. De Mexicaan zag daarnaast Liam Lawson worstelen en stelt dat mensen zich nu pas beseffen hoe moeilijk het is om de Red Bull te besturen.

Begin 2024 kon 'Checo' nog meekomen met Max Verstappen, die de zeges aan elkaar reeg. Pérez stond namelijk ook meerdere keren op het podium, maar daar kwam verandering in. De RB20 werd steeds lastiger te besturen, en daar had 'Checo' last van. Uiteindelijk kreeg de Mexicaan een contractverlenging in het weekend van de race in Monaco, maar hij kon niet overtuigen, waardoor Red Bull besloot hem te vervangen.

Pérez steunt Tsunoda

In gesprek met Formula1.com blikt Pérez terug op Red Bull Racing anno 2025. "Ik wil echt dat het team het goed doet, want ik heb veel vrienden daar. Ik heb vier jaar met hen doorgebracht en ik gun hen succes. Het is gewoon een heel moeilijk onderwerp om over te praten," aldus Pérez, die zijn voormalige werkgever steunt.

'Lastig om 100 procent uit de Red Bull te halen'

Ook de RB21 blijkt geen makkelijke wagen, en Pérez werpt zijn blik op de situatie en vergelijkt deze met die van vorig jaar. "Op dit moment sta ik erbuiten. Ik heb contact gehad met een aantal teamleden, maar als je er intern niet bij bent, is het moeilijk om precies te weten wat er gebeurt. Voor mij was het heel simpel: het is gewoon lastig om 100 procent uit de auto te halen, om het volledige vertrouwen te vinden – en de dingen waar ik mee worstelde, daar had zelfs Adrian [Newey] het over," verklaart Pérez.

Tsunoda heeft mentaliteit om te slagen

Toch hoopt hij dat Tsunoda gaat slagen. "[Richard Wood] Woody, een goede vriend van me, is nu Yuki's engineer, dus ik hoop echt dat ze het goed doen. Yuki heeft het talent, de snelheid en, nog belangrijker, de juiste mentaliteit om ermee om te gaan. Ik denk dat hij de juiste houding heeft om te slagen. Ik hoop dat ze succesvol zullen zijn."

Terugblikkend op zijn laatste jaar bij Red Bull is 'Checo' helder: "Vorig jaar heb ik niet kunnen laten zien wat ik als coureur in huis heb. Nu beseffen mensen ineens hoe moeilijk de auto te besturen is."

