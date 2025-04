Lando Norris en McLaren worden dit jaar natuurlijk als grote favorieten voor de titel gezien en vanzelfsprekend wordt er behoorlijk gejaagd op de papayagekleurde bolides. Volgens de Brit is het gat echter veel minder groot dan men denkt: het komt simpelweg doordat zij het enige sterke rijderspaar hebben, meent de Brit.

Het team van McLaren heeft voorlopig de zaakjes uitstekend op orde. De Britse formatie lijkt te topfavoriet te zijn voor de kampioenschappen in 2026 en voorlopig lijken de andere teams op pure snelheid niet in de buurt te komen van de wagens van Norris en Oscar Piastri. Achter McLaren is het dringen geblazen: Red Bull, Ferrari en Mercedes hopen zo snel mogelijk om het gat met de koplopers te dichten om het een spannend wereldkampioenschap te maken. Voorlopig zijn beide Grand Prix-zeges echter gepakt door de formatie van Zak Brown.

Niet zover voor

Het gat lijkt dus aanzienlijk te zijn tot de concurrent, maar volgens Norris zit de vork toch wat anders in de steel en staat de concurrentie dichterbij dan men denkt en zegt: "Ik zag dat Fred Vasseur vindt dat Ferrari het moet kunnen opnemen tegen ons en veel dichterbij kan staan. In feite hebben ze voor ons gekwalificeerd en hebben ze ons verslagen in de sprint. We staan dus helemaal niet zo ver voor op hen", zo suggereert de rijder die dit jaar vurig zijn eerste wereldtitel hoopt te pakken in zijn carrière.

Enige team met twee goede coureurs

Volgens Norris ligt die gedachte dat McLaren wél ver voor ligt maar aan één ding: "Mensen vinden het geweldig om te zeggen, maar het komt gewoon omdat wij letterlijk het enige team zijn met twee goede coureurs op dit moment. Dat is een groot verschil. Als één van ons het een stuk slechter deed of één van ons niet zo sterk was, zouden we...", waarna hij zijn zijn stopt. In de Shanghai-sprint was Oscar tweede of derde en lag ik achtste. Dan zou je meer hebben wat je bij Ferrari hebt of bij Red Bull. Daar zit Max vooraan en zit de andere coureur veel verder naar achter."

