Martin Brundle verwacht dat er een verhitte strijd voor het wereldkampioenschap zal ontstaan tussen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Beiden schreven ze in de eerste twee races een overwinning op hun naam.

Het team van McLaren is momenteel duidelijk de te kloppen formatie in de Formule 1. De Britse ploeg heeft een zeer competitieve auto op de baan gezet, en beschikt in de vorm van Lando Norris en Oscar Piastri daarnaast over een uitstekende line-up. Norris schreef de seizoensopener in Australië op zijn naam, terwijl Piastri in China beslag legde op pole position en de race wist te winnen. De twee zijn aan elkaar gewaagd, en dat volgens Martin Brundle wel eens voor vuurwerk kunnen zorgen dit seizoen.

Kwalificatie Grand Prix van China

"De kwalificatie voor de hoofdrace [in China] leek op een gevecht tussen Piastri en Norris uit te draaien", schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. "Je had de hele tijd het gevoel dat de jonge Australiër als winnaar uit de bus zou komen, en dat gebeurde uiteindelijk ook. Doordat Russell wat anders probeerde tijdens zijn opwarmronde en een hele goede snelle ronde reed, kwam hij ook ineens op de eerste startrij terecht."

Heftige interne strijd?

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Norris verlaat China met een grotere voorsprong op Max Verstappen in het wereldkampioenschap, maar het is onheilspellender voor hem dat Piastri nog maar een achterstand van slechts tien punten heeft. De volgende race is Suzuka. Het gaat heftig worden tussen het rijdersduo van McLaren."

