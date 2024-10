De Formule 1 wordt sinds 2010 eigenlijk standaard door twee teams gedomineerd: Red Bull, Mercedes en daarna weer Red Bull. Dit jaar lijkt McLaren deze rol over te nemen, maar achter de schermen en in de schaduw van de vier huidige topteams is Aston Martin bezig zich voor 2026 te positioneren als dominante team.

Voordat Aston Martin, onder leiding van eigenaar Lawrence Stroll, zich meldde in F1, was daar Force India en Racing Point. Onder deze naam reed het team eigenlijk constant in de subtop van de Formule 1, maar kregen ze het nooit voor elkaar echt de top van de koningsklasse aan te vallen. Daarna nam, vanaf 2021, Aston Martin voor de tweede keer in F1 het stokje over. Eerder reed het in 1959 en 1960 al in F1, maar zonder veel succes.

Artikel gaat verder onder video

Begin van nieuwe fase Aston Martin in F1

Aston Martin vond zich tijdens het seizoen 2021, dat als een opbouwjaar gezien mocht worden voor het nieuwe tijdperk dat in 2022 begon, terug in de middenmoot van F1. Met Sebastian Vettel en Lance Stroll als coureurs werd het team zevende bij de constructeurs met een prima aantal punten: 77. Vettel werd tweede tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, de enige podiumplek van het team dat seizoen. Toen het nieuwe tijdperk begon, in 2022, bleek Aston Martin niet veel op te zijn geschoten. Het had, net zoals leverancier Mercedes en ook McLaren, last van porpoising en het duurde lang voordat dit opgelost was. Wederom werd Aston Martin zevende in het kampioenschap bij de constructeurs met dit keer een minder aantal punten dan in 2021: 55 punten. Er werd geen podiumplek behaald.

Aston Martin laat verbetering zien in 2023

In 2023 schoot het team na een goede winterstop ineens uit de startblokken. Met nieuwkomer Fernando Alonso behaalde Aston Martin tijdens de eerste acht raceweekenden maar liefs zes podiumplekken, waaronder een tweede plaats in Monaco en Canada. Daarna bleek het team echter de ontwikkelingsoorlog met teams als Ferrari, McLaren en Mercedes te verliezen. Aston Martin haalde de rest van het seizoen slechts twee podiumplekken en kwam met 280 punten - een grote verbetering ten opzichte van de 55 punten in 2022 - uit op de vijfde plaats. Er was echter hoop voor het seizoen 2024 op nog meer verbetering.

Aston Martin stelt teleur in 2024

Daar waar de hoop er zal zijn geweest dat Aston Martin in 2024 echt aan kon sluiten bij Red Bull, McLaren, Mercedes en Ferrari, blijkt niks minder waar te zijn. Het team staat met 86 punten op de vijfde plaats, vrij stevig voor de andere teams en ook met een grote achterstand op de vier topteams. Het beste resultaat van Aston Martin was een vijfde plaats tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië begin dit seizoen. Het team heeft niet de stap gezet die het wilde zetten en lijkt ook dit seizoen genoegen te moeten nemen met de vijfde plaats bij de constructeurs. Nu lijken er aanwijzingen te zijn die suggereren dat Lawrence Stroll het tempo wil gaan versnellen.

Gas geven is vanaf 2025 het motto bij Aston Martin

Lawrence Stroll heeft geduld gehad de afgelopen jaren en langzaam maar zeker zijn team zien groeien naar de status van het beste team achter de vier topteams. Stroll wil echter meer, en maakt hier inmiddels wat meer haast mee. De fabriek, die al een tijdje in ontwikkeling was, is nu afgerond en ook in gebruik genomen. Dit betekent dat het team nu door kan ontwikkelen richting het nieuwe tijdperk in 2026 op de manier waarop de vier topteams en een Williams dat ook doen. Dit, samen met het efficiënter maken van de upgrades die het team gedurende het seizoen brengt, zou het team al een hele stap vooruit moeten helpen.

Verder zal het team vanaf 2026 samen gaan werken met Honda, dat bij Red Bull Racing heeft laten zien een sterke en betrouwbare motor te kunnen bouwen die een team in staat kan stellen om mee te strijden om kampioenschappen. Die voorbereidingen zijn op de achtergrond, zeker nu de fabriek af is, gaande. De vraag is natuurlijk wel of Honda ook in het nieuwe tijdperk motoren een succesformule in huis heeft.

Aston Martin gaat voor een homerun op meerdere posities

Toch zijn er nog meer aanwijzingen waarop duidelijk is geworden dat het team niet langer wil gaan voor langzame vooruitgang. Lawrence Stroll heeft de volgende versnelling gevonden. Adrian Newey, die ervoor zorgde dat Vettel en Max Verstappen bij Red Bull Racing een fantastische auto kregen waarmee ze meerdere jaren konden domineren, gaat vanaf begin 2025 de gelederen van Aston Martin komen versterken. Hij zal een belangrijke rol gaan spelen bij het ontwikkelen van de nieuwe auto voor 2026, waarvan de kenmerken begin 2025 voor de teams officieel duidelijk zullen worden. Volgens Newey staat hij voor een inhaalslag om de regels zo goed mogelijk te leren kennen en dit vervolgens te gaan vertalen tot een auto die in staat moet zijn om in 2026 voorin mee te doen.

Aston Martin houdt opties open voor rijdersduo 2026

De afgelopen twee seizoenen heeft het team met Alonso en Lance Stroll hetzelfde rijdersduo gehad. In 2025 kiest het wederom voor hetzelfde rijdersduo. Toch was er eerder dit jaar al groot nieuws: Alonso, die niet zo'n heel lang contract meer had, verlengde zijn contract voor meerdere jaren. Dat betekent dus dat hij ook in het nieuwe tijdperk nog aanwezig zal zijn, waarbij het doel in eerste instantie 2026 is en wellicht nog wel langer als de Spanjaard dat wil. Toch kijkt Aston Martin ook verder.

Nu het team Honda en Newey onder meer al in huis heeft gehaald, zou het een poging kunnen wagen om Verstappen voor het nieuwe tijdperk naar het team te halen. Deze geruchten zijn dit jaar voor het eerst op gang gekomen en zijn, zeker sinds Newey naar het team is gegaan, eigenlijk alleen nog maar steviger geworden. Wat helpt, is dat Red Bull niet langer meer de beste auto van de grid heeft. Wat niet helpt, is dat Aston Martin dat ook niet heeft. Verre van zelfs. De aanwezigheid van Honda en Newey richting 2026 zal helpen in een eventuele strijd tegen Mercedes om de handtekening van Verstappen, maar uiteindelijk wil de Nederlander in de snelste auto zitten. De vraag is of Aston Martin hem dat vanaf 2026 al kan bieden.

Conclusie

Aston Martin heeft de afgelopen seizoen, en ook dit seizoen, geduld weten te betrachten. Zelfs persoonlijkheden als Lawrence Stroll en Alonso hebben zich relatief rustig weten te houden, ondanks dat het in hun persoonlijkheid verstopt zit dat ze zo snel mogelijk willen winnen. Nu heeft het team toch, zo lijkt het in ieder geval, de volgende versnelling opgezocht en wellicht zelfs wat versnellingen overgeslagen in een poging het proces te versnellen. Of het snel genoeg zal gaan om in 2026 Verstappen al te overtuigen om naar Aston Martin te gaan, is nog maar de vraag.

Gerelateerd