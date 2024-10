Voor tweevoudig Grand Prix-winnaar Oscar Piastri is de vergelijking, die is gemaakt tussen hem en viervoudig kampioen Alain Prost een enorme eer. De Australiër ziet zichzelf wel in de Franse Formule 1-kampioen, maar wijst in gesprek met Auto Motor und Sport ook naar de verschillen.

Voor Piastri was de start van zijn Formule 1-avontuur in 2023. De Australiër wist in de opstapklassen furore te maken door direct in zijn eerste jaar het Formule 3- en Formule 2-kampioenschap te winnen. In de Formule 1 moest het allemaal nog maar even gebeuren, al twijfelden maar weinigen aan het talent van Piastri. In 2023 was vooral het bandenbeheer een zorgenkindje, maar daar lijkt inmiddels de oplossing voor gevonden te zijn. In Hongarije wist Piastri zijn eerste zege te pakken, maar dat gebeurde toch wel onder vervelende omstandigheden. Zo wilde Lando Norris in eerste instantie het plekje niet teruggeven en deed hij dat later wel, waardoor de zege wat overschaduwd werd. In Azerbeidzjan pakte Piastri zijn tweede overwinning en daar waren er geen misverstanden meer.

Prost en Piastri

Prost stond erom bekend om, als het moest, alleen met het hoofd te rijden. De absolute limiet hoefde namelijk niet altijd worden opgezocht, zolang de punten maar werden bijeengesprokkeld. Piastri erkent dat en ziet dat 'Le Professeur' er een aparte rijstijl op na hield: "Prost had een zachte en verfijnde rijstijl en hij was zeer precies in zijn werk. Dat zie ik bij mezelf ook." Toch zijn er ook verschillen. "In deze tijd moet je echter wel altijd op de limiet zitten en dat heeft vooral met de auto's te maken. In de tijd van Prost waren de auto's minder betrouwbaar en over de limiet gaan had toen veel grotere gevolgen."

Tips

Piastri kwam de Formule 1 in bij het team van Alpine en hoewel hij uitzicht had op een zitje, kwam McLaren om de hoek. Toch heeft Piastri in die tijd bij de Franse renstal nog geregeld met Prost gebabbeld. "Ik voel me vooral gevleid door de vergelijking, vooral omdat Prost één van de succesvolste coureurs in onze sport is." Daarnaast zijn er ook tips gegeven: "Ik heb wel een aantal keren met hem gesproken toen in nog bij Alpine zat en hij heeft me ook een aantal tips gegeven."

