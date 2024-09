Hoewel Aston Martin-teambaas Mike Krack de deur voor een eventuele transfer van Max Verstappen heeft opengezet, is de drievoudig kampioen in Bakoe helder. Zo vindt de Red Bull-coureur dat hij momenteel hele andere zorgen aan zijn hoofd heeft, dan een mogelijk toekomstig avontuur.

Aan het begin van 2024 leek het voor Red Bull Racing nog een dominant jaar te gaan worden, maar die gedachte leeft inmiddels niet meer binnen de koningsklasse. Red Bull is anno september aan het worstelen met de RB20 en inmiddels hebben diverse knappe koppen het team vaarwel gezegd. Zo heeft Jonathan Wheatley vorige maand bekend gemaakt dat hij vertrekt, maar Adrian Newey heeft eerder dit jaar zijn afscheid bij Red Bull aangekondigd. De 65-jarige ontwerper werd dinsdag aangekondigd bij Aston Martin en inmiddels heeft teambaas Krack de naam van Verstappen ook al geopperd.

Hele andere problemen Aan het hoofd van Verstappen

Op de vraag bij de internationale media in Bakoe, waaronder Motorsport.com of Verstappen een toekomstig avontuur bij Aston Martin overweegt, reageert hij: "Ik heb op dit moment hele andere zorgen en andere problemen. Aan die dingen [problemen RB20] besteed ik momenteel veel aandacht en daar werk ik hard aan. Misschien is dat andere iets om in de toekomst over na te denken, maar niet nu." Verstappen kon het goed vinden met Newey en betreurt het vertrek van de ontwerper, al gunt hij de 65-jarige Brit wel een nieuw avontuur: "Ik wist natuurlijk al dat het eraan zat te komen en ik heb hem ook nog even een berichtje gestuurd. Ik ben blij voor hem, het is een nieuwe uitdaging. Ik heb altijd gezegd dat ik Adrian liever bij ons team had gehouden, maar op een bepaald moment kun je deze dingen niet meer terugdraaien."

Newey en terugval RB20

Veel van het succes van Red Bull Racing wordt opgedragen aan Newey. Inmiddels is het team veel aan het worstelen met de RB20 en het vertrek van de ontwerper wordt gelinkt aan de terugval van de wagen. "Ik denk het niet, nee. De aankondiging van zijn vertrek kwam natuurlijk tegelijk met het moment waarop het voor ons allemaal een beetje verkeerd ging, maar ik denk eigenlijk dat het voor ons al veel eerder verkeerd is gegaan. Alleen op dat moment zagen we dat nog niet. Ik denk dat niet dat het één met het ander te maken heeft, al is dat zeker niet om negatief richting Adrian te zijn. Persoonlijk denk ik alleen dat onze problemen meer na verloop van tijd zijn gegroeid", aldus Verstappen.

