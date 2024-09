Adrian Newey werd dinsdag aangekondigd als nieuwste aanwinst van het Formule 1-team van Aston Martin. Teambaas Mike Krack is logischerwijs in zijn nopjes met de aanstelling van de Brit en hoopt dat het in de toekomst helpt bij het aantrekken van andere grote namen, bijvoorbeeld Max Verstappen.

Adrian Newey gaat bij Aston Martin aan de slag als Managing Technical Partner, een deal waarmee naar verluidt dertig miljoen dollar per jaar gemoeid gaat. Het is de volgende grote zet van teameigenaar Lawrence Stroll in de jacht op zijn droom om van Aston Martin een kampioenschapwinnend team in de Formule 1 te maken. Eerder wist de Canadees Ferrari-topman Enrico Cardile en Mercedes-topman Andy Cowell al te overtuigen de overstap naar Silverstone te maken. Op papier heeft Aston Martin alles in huis om vanaf 2026 - wanneer er nieuwe motorische reglementen in de Formule 1 worden geïntroduceerd - met een Honda-motor onder de kap mee te gaan doen in de kop van het veld.

Aston Martin erkent interesse in Verstappen

Het enige waar nog onzekerheid over bestaat, is de toekomstige line-up van het team. Fernando Alonso heeft een contract tot eind 2026, maar met zijn 43 jaar is het de vraag hoelang de tweevoudig wereldkampioen nog doorgaat. Lance Stroll weet zich dit seizoen redelijk goed te houden naast Alonso, maar het is geen geheim dat de zoon van de teameigenaar niet tot de absolute top van het Formule 1-veld behoort. Mick Krack hoopt dan ook dat het aantrekken van Newey helpt bij het binnenhalen van grote namen in de toekomst. Ook erkent hij interesse te hebben in de diensten van Max Verstappen.

"Als je er in slaagt om Adrian Newey binnen te halen, bewijst dat denk ik dat het project geloofwaardig is", vertelt Krack tegenover de aanwezige media in Bakoe. "Het bewijst dat de visie van Lawrence [Stroll, teameigenaar] niet alleen woorden zijn, maar ook acties waar we als team op kunnen vertrouwen. We zijn geen underdogs meer, zoals in het verleden. Ik denk dat het veel deuren opent voor de toekomst." Op de vraag of Verstappen welkom zou zijn bij het team, klinkt het: "De deur staat altijd open voor Max Verstappen. Dat is bij elk team zo."

'Gesprekken worden al gevoerd'

De krant Corriere dello Sport meldde eerder deze week dat er zelfs al gesprekken gevoerd worden tussen Aston Martin en het kamp van Verstappen. De drievoudig wereldkampioen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, maar gezien de afgevlakte performance van het team en de interne onrust die er al enige tijd heerst, worden er regelmatig vraagtekens bij de toekomst van de 26-jarige Limburger gezet. Bij Aston Martin zou Verstappen herenigd worden met zowel Newey als motorleverancier Honda, twee namen waar de Red Bull-coureur goede herinneringen aan heeft.

