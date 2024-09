Aston Martin is bezig met het bouwen van een team dat kan strijden om wereldkampioenschappen in F1, iets waar het team tot nu toe onder leiding van Lawrence Stroll nog niet aan toegekomen is. Het doel is echter 2026, met onder meer Honda en Adrian Newey die al zijn aangetrokken. Het team heeft echter ook een coureur op het oog: Max Verstappen.

Dit weet Corriere dello Sport te melden. Sinds de onrust binnen Red Bull Racing begin dit jaar begon is er zeker vanuit Mercedes een charmeoffensief op gang gekomen richting Verstappen. Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, liep hierin voorop. Vervolgens begon ook de RB20 van Red Bull minder te presteren toen de Formule 1 aan de races in Europa begon, een periode waarin Verstappen de laatste twee seizoenen juist domineerde en uitliep in plaats van dat hij terrein verloor. Het was dit jaar echter vooral een periode waarin de zorgen bij het team zijn toegenomen, terwijl Mercedes en McLaren voorin nu domineren en zelfs Ferrari stappen aan het zetten is. Dinsdag werd het nieuws vervolgens officieel dat topontwerper Newey vanaf 1 maart 2025 aan de slag gaat bij Aston Martin.

'Aston Martin al in onderhandelingen met Verstappen'

Volgens de Italiaanse site gaat Aston Martin hier echter niet stoppen en zijn de gesprekken met Verstappen op de achtergrond al gaande. "Hoe sensationeel de aankondiging ook is, Lawrence Stroll is niet van plan om bij Newey te stoppen en richt zich nu op Max Verstappen, met wie al onderhandelingen gaande zijn met het oog op 2026." Ook hier wordt dus uitgegaan van 2026, en niet 2025. Zowel Red Bull als Verstappen hebben al aangegeven dat een vertrek volgend jaar niet gaat gebeuren. Tevens hebben zowel Mercedes als Aston Martin al hun line-up voor 2025 bekengemaakt, iets wat ze niet hadden gedaan als ze nog zouden geloven dat Verstappen voor 2025 over te halen was.

Aston Martin doet er alles aan om Verstappen binnen te halen

Dat Aston Martin er alles aan doet om Verstappen ook te overtuigen van het project van Lawrence Stroll, is inmiddels wel bewezen door de veranderingen die door het team de afgelopen seizoenen al zijn doorgevoerd en komend seizoen nog gaan komen. "Als de wereldkampioen zou worden overtuigd (zijn onderhandelingskanaal met Mercedes blijft open, in weerwil van het Red Bull-contract dat tot 2028 geldig is), zou hij Newey, misschien Fallows en vooral Honda vinden bij Aston Martin." Allemaal mensen die Verstappen al kent en tevens een goede relatie mee heeft.

