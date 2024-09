Adrian Newey, de topontwerper die weggaat bij Red Bull Racing en vanaf 2025 gaat werken voor Aston Martin, heeft inzicht gegeven in wat voor hem het raceweekend was waarna hij besloot dat het tijd was om weg te gaan bij Red Bull.

Tijdens de persconferentie van Aston Martin ging Newey in op het moment waarop hij besloot bij Red Bull weg te gaan. “Ik besloot in april te stoppen bij Red Bull, tijdens het weekend van Suzuka, en toen had ik echt geen idee wat de volgende stap zou zijn." Vervolgens legt hij uit hoe hij tot die conclusie kwam. “Ik denk dat ik het gevoel had dat ik een nieuwe uitdaging nodig had en dus besloot ik eind april dat ik iets anders moest gaan doen. Ik heb veel tijd doorgebracht met Mandy, mijn vrouw, om te bespreken: 'Oké, wat is de volgende stap? Wat gaan we doen? Gaan we rond de wereld zeilen? Ga ik iets anders doen, de America's Cup of wat dan ook? Dus namen we een tijdje vrij, en ik voelde dat ik het geluk heb gehad te bereiken wat ik vanaf mijn 10e of 12e wilde bereiken, namelijk ontwerper worden - ik denk niet dat je het woord engineer kent - in de autosport."

Newey wilde 'zijn hoofd leegmaken' voor zijn beslissing

Vervolgens nam Newey de tijd voor zichzelf en het Hypercar RB17-project. “Ik wilde gewoon mijn hoofd leegmaken, een beetje inventariseren en genieten van een pauze en hoopte dat ergens onder de douche de vonk zou overslaan van 'ja, dit moet de richting zijn'. Amanda [vrouw Newey] maakt daar ook een groot deel van uit, van onze discussies over wat we zouden moeten doen. Ik denk dat ze zich zorgen maakte dat ik haar waarschijnlijk een beetje gek zou maken als ik te veel thuis was!"

Newey twijfelde over stoppen

Newey dacht erover naar om te stoppen, maar besloot uiteindelijk dat hij nog niet klaar was in F1. “Ik denk dat ik eind juni zeker het gevoel had: 'weet je wat? Als ontwerper betrokken zijn bij de autosport is al mijn ambitie sinds ik een jaar of 10 was.' Ik denk dat het overdreven zou zijn om te zeggen dat ik elke dag van mijn carrière heb genoten, maar meer dan 90 procent was enorm leuk. Ik hou nog steeds van de uitdaging om prestaties aan de auto toe te voegen - dat is mijn belangrijkste motivatie. Daar sta ik 's ochtends voor op.”

