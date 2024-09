Ook Lance Stroll moet erkennen dat de titelkansen met Adrian Newey aan boord toch een stuk groter zijn, dan zonder de topontwerper. Stroll verwacht nog geen potten te breken in 2025, maar in 2026 sluit hij een wereldtitel niet uit.

Afgelopen dinsdag werd de komst van Newey, na maandenlang speculatie, dan eindelijk bevestigd door Aston Martin. De 65-jarige ontwerper maakte eerder dit jaar zijn vertrek bij Red Bull Racing bekend en hoewel er meerdere teams stonden te springen om de handtekening van de ontwerper, is het uiteindelijk Aston Martin geworden. Bij het team van Lawrence Stroll wordt Newey mede-aandeelhouder, ook krijgt hij als Managing Technical Partner veel vrijheid als ontwerper. De verwachting is dat de 2026-wagen van Aston Martin uit de hand van Newey zal komen.

Artikel gaat verder onder video

Puzzelstukjes vallen op z'n plek bij Aston Martin

De 25-jarige Stroll debuteerde in 2017 bij het team van Williams, altijd gesteund door de financiële middelen van vader Stroll. In 2019 verkaste Stroll naar Force India, dat later door middel van Stroll senior werd omgedoopt naar Aston Martin. Diverse knappe koppen zijn vervolgens binnengehaald om het team te versterken evenals een hagelnieuwe faciliteit. Met Fernando Alonso binnen de renstal is de winnaarsmentaliteit ook aanwezig en met Newey kan het team bouwen aan een kampioenschapswagen.

'Komt een heuglijke tijd aan voor Aston Martin'

Stroll kan in gesprek met Viaplay de glimlach dan ook niet verbergen. "Hij [Newey] houdt van snelle auto's bouwen. Als coureur is dat gewoon wat je wil om achter het stuur te zitten van een snelle raceauto, dus heel fijn om hem erbij te hebben." Op de vraag of een wereldtitel nu binnen handbereik ligt, reageert de Canadees: "Ja, er is geen reden waarom wij dat als team niet kunnen. We hebben alle faciliteiten. We hebben het talent. De nieuwe windtunnel wordt gebruikt. Alle gebouwen van de fabriek zijn af nu. Dus een heuglijke tijd voor Aston Martin." Komend seizoen zijn de wagens nog grotendeels hetzelfde, Stroll mikt dan ook op 2026: "Ik denk dat 2026 de grote kans is voor ons. In 2025 rijden we met een evolutie van de auto van dit jaar. De reglementen veranderen in 2026. Dus ik denk dat daar onze kansen liggen."

Gerelateerd