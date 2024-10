Het team van Red Bull Racing heeft, naar verluidt, na de kwalificatie in Singapore van de FIA een herinnering gekregen dat het aanpassen van bib of 'tea tray' niet is toegestaan.

In aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt het Oostenrijkse team ervan beschuldigd een trucje te hebben toegepast en de autobond heeft daarom de controles rondom het onderdeel aangescherpt. Het mechanisme zorgde ervoor dat de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis kon worden aangepast en daarmee de rijhoogte van de bolide kon worden veranderd en dat kan dan vervolgens weer rondetijd opleveren. Het verstellen van de rijhoogte kan tijdens vrije trainingen zinvol zijn, als bijvoorbeeld racesimulaties worden afgewisseld met kwalificatiesimulaties.

FIA scherpt controles aan

Op donderdag kwam naar buiten dat de FIA de controles rondom de 'tea tray' zou aanscherpen, omdat het orgaan het vermoeden had dat één team zich niet helemaal aan de regels hield, zonder hierbij sluitend bewijs te hebben. Niet lang daarna gaf een woordvoerder van Red Bull Racing bij de BBC toe dat het team beschikt over zo'n soort functie, maar dat dit absoluut niet werd gebruikt om de rijhoogte tussen de kwalificatie en de Grand Prix aan te passen. Zoiets was volgens het team niet mogelijk, want als de auto eenmaal in elkaar is gezet, dan zou het vrijwel onmogelijk zijn om het onderdeel te wijzigen.

Effect tijdens Grand Prix van Singapore niet meer aanwezig

Volgens The Race heeft de FIA na de kwalificatie in Singapore - na een tip van een concurrent - Red Bull Racing eraan herinnerd dat een wijzigen van de bib niet is toegestaan vanwege de parc fermé-regels. Red Bull heeft het mechanisme overigens zelf met de FIA en de andere teams gedeeld. Zo moeten de formaties hun updates digitaal uploaden in de database van de autobond, zodat alle teams het kunnen onderzoeken. Red Bull had het vermeende foefje dus niet kunnen gebruiken tijdens de Grand Prix van Singapore.

