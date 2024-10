Red Bull Racing heeft voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten van de FIA opdracht gekregen de zogeheten bib of T-tray aan te passen. Lewis Hamilton kon het onderdeel, dat door rivalen als 'illegaal' werd ondervonden, juist wel waarderen en deelde zijn complimenten uit.

Het team waar Max Verstappen voor uitkomt, heeft toegegeven een mechanisme te hebben dat het in theorie mogelijk zou kunnen maken om de hoogte van de bib of T-tray te veranderen, de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. Normaal gesproken hoort een monteur dat alleen aan te kunnen passen buiten parc fermé. Kan een coureur de rijhoogte vanuit de cockpit veranderen, dan levert dit een voordeel op, bijvoorbeeld omdat de rijhoogte met weinig brandstof aan boord in de kwalificatie optimaal gezien anders in dan met een volle tank in de race.

McLaren bekritiseert Red Bull

McLaren-coureur Oscar Piastri heeft beweerd dat Red Bull illegaal bezig is geweest. "Ik denk dat we uiteraard de grenzen van de technische reglementen opzoeken. Dat doet iedereen - dat is wat F1 F1 maakt. Maar van wat ik heb gehoord, is zoiets als dit niet de grenzen opzoeken. Het overschrijdt ze duidelijk", zei de Australiër tegenover de aanwezige media in Texas.

Lando Norris, de ploegmaat van Piastri en titelrivaal van Verstappen, zegt dat McLaren nooit zover zou gaan als Red Bull. "Ik vind het goed dat de FIA dit soort dingen doet. Er is een verschil tussen dingen die zwart-wit zijn zoals dit, en de grens opzoeken in de Formule 1 en nieuwe dingen verzinnen, innoveren binnen de perken. Ik denk dat wij bij McLaren daar heel goed in zijn geweest, maar wij zullen nooit die grens over gaan."

Het draait om innovatie

"Kijk, ik hoor er net pas wat over voordat ik hier kwam, maar het draait in onze sport allemaal om innovatie", begon Hamilton bij Sky Sports F1. "Red Bull staat daarin voorop en heeft innovaties gedaan, en uiteindelijk kijken alle teams naar de regels en masseren ze als het ware om te proberen er het meeste uit te halen, ook al ga je dan misschien een beetje over het randje. De FIA is al met een verklaring gekomen, maar je moet wel blijven meebewegen en het strenger controleren. Echter, uiteindelijk heeft [Red Bull] het wel beter gedaan. God, wie weet hoe lang ze het al hebben en of ze er kampioenschappen mee hebben gewonnen, maar misschien stopt dat nu wel. Ik denk niet dat dit ene ding hen gaat stoppen, maar de rest van de teams moet leidend zijn in het innoveren in plaats van alleen maar proberen het bij te houden."

