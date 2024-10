De FIA heeft besloten om het kampioenschapspunt voor de snelste ronde na het F1-seizoen van 2024 uit het reglement te schrappen. Lando Norris is daar wel een voorstander van, zeker nadat Red Bull Racing in Singapore de tactiek gebruikte om met Daniel Ricciardo van het zusterteam zijn punt af te pakken.

Het kampioenschapspunt voor de snelste ronde werd al van 1950 tot en met 1959 gebruikt, maar werd voor 2019 door de internationale autosportbond teruggebracht voor extra spanning in de Grands Prix en de tussenstand van de Formule 1. Bij de World Motor Sport Council is echter besloten om het voor 2025 uit het reglement te halen. In Singapore haalde VCARB Ricciardo naar binnen voor een nieuw setje banden, zodat hij de snelste ronde kon neerzetten, iets wat door teambaas Laurent Mekies werd beschreven als een mooi vaarwel. Het kwam tegelijkertijd goed uit dat ze op die manier Red Bull konden helpen door het punt van McLaren-coureur Norris af te pakken. Dat de FIA het bonuspunt schrapt net na de controversiële actie van de energiedrankfabrikant, lijkt toeval.

Verschil maken in kampioenschapsstrijd

"Aan het eind van het jaar kan dat wel het verschil maken, en als dat zo is, dan is dat zo", antwoordde Norris op de vraag van RaceFans of hij zich zorgen maakt dat dit soort acties van het Red Bull-zusterteam een impact kunnen hebben op zijn titelstrijd met Max Verstappen. "Maar mensen doen dit al jaren. De omstandigheden van hoe het gebeurde waren volgens mij uniek. Daniel wist dat het zijn laatste race was. Als dat niet het geval was en hij ging puur voor de snelste ronde, dan hangt er wat meer een vraagteken boven en was het iets waar we als team denk ik waarschijnlijk meer achteraan zouden gaan."

Punt afgepakt

"Ik zeg niet dat ik het accepteer omdat het zijn laatste race was, aangezien het nog steeds niks met zijn of hun positie in het kampioenschap te maken heeft", vervolgde de Brit. Aangezien het bonuspunt voor de snelste ronde alleen uitgedeeld wordt, als de coureur in de top tien is gefinisht, heeft de tactiek inderdaad niks opgeleverd voor Ricciardo en VCARB. "Het was iets dat ze van mij hebben afgepakt. Ik geef Daniel echter niet de schuld, dat zou ik nooit doen. Maar als het expres gedaan is [om mij en McLaren dwars te zitten], dan zijn we het daar natuurlijk niet mee eens en ik denk de Formule 1 ook niet."

