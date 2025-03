Lando Norris trapt naar eigen zeggen niet in de mind games van George Russell, en laat weten dat het er eerder op lijkt dat de McLaren-coureur juist in het hoofd van de Brit is gekropen.

Met twee overwinningen in de eerste twee races heeft McLaren de verwachtingen op basis van de wintertestdagen vooralsnog waargemaakt: de Britse formatie is bij uitstek het te kloppen team. Lando Norris greep de winst in Australië, waarna teammaat Oscar Piastri in China als eerste over de streep kwam. Mercedes-coureur George Russell liet vervolgens optekenen dat McLaren nu al de focus naar 2026 kan verschuiven, en nog steeds beide kampioenschappen dit jaar kan winnen.

Ook zei de Mercedes-coureur dat McLaren een groter voordeel heeft op de concurrentie dan Red Bull in 2023, toen de Oostenrijkse formatie 22 van de 23 races won. Dat gaat er bij Norris echter niet in: "Wat? Een groter voordeel dan de 2023-Red Bull die alles won? Juist", klinkt het bij The Telegraph. "Ik dacht dat hij wat slimmer was dan dat, maar overduidelijk niet. Ik hoef niet eens iets te zeggen. Ik denk dat het overduidelijk is, dat dat niet zo is. George denkt dat hij mind games kan spelen, maar daar val ik niet voor. Onze auto is duidelijk niet net zo sterk [als de Red Bull van 2023]."

Norris vervolgt: "De auto is heel goed, maar het is heel vreemd dat hij nu al steeds zegt 'het seizoen is voorbij'. Maar hij moet doen wat hij wil. Ik vind het prima dat hij dat soort dingen denkt." Of Russell met deze psychologische spelletjes in het hoofd van de Brit weet te kruipen? "Nee, het lijkt eerder andersom. Het lijkt erop alsof hij nu al genoeg heeft van dit seizoen. Het lijkt erop als ik in zijn hoofd zit, als hij denkt dat ze het gat niet meer kunnen dichten."

