Hoewel Max Verstappen liever een aantal kopstukken van Red Bull Racing binnenboord had willen houden, erkent hij in gesprek met Motorsport.com dat de wederopbouw van het team ook heel hard kan gaan. Daarvoor wijst de drievoudig kampioen naar McLaren, dat volgens hem een blauwdruk kan zijn voor zijn eigen team.

Het rijtje kopstukken dat Red Bull Racing in de afgelopen jaren heeft verlaten en nog op de lijst staan om het team vaarwel te zeggen is toch wel aardig lang. Volgens Helmut Marko is het een natuurlijk gevolg van al het succes dat het Oostenrijkse team in de afgelopen jaren heeft weten te boeken. Toch biedt dat weer de kans aan een nieuwe lichting, die nu haar kans krijgt om Red Bull Racing weer aan de top te krijgen.

Voorbeeld McLaren volgen

Verstappen heeft vertrouwen in die wederopbouw en stelt dat progressie van McLaren daarvoor als voorbeeld dient. "Ze hebben gewoon de juiste mensen aan het werk gezet, mensen die er al waren in het team", zo wijst Verstappen naar het rouleren van het personeel. "Sommige mensen hebben promotie gemaakt binnen het team en als je de juiste mensen op de juiste plek zet, dan kan het hard gaan. De mensen die ze nu hebben, zijn niet ineens allemaal nieuw, behalve Rob Marshall dan."

Positiewisselingen

Ook hoofdstrateeg Will Courtenay sluit in 2026 aan bij McLaren als technisch directeur van de papaja-oranje renstal. Marko liet eerder ook al optekenen dat Hannah Schmitz daarvoor misschien wel de juiste opvolger is en dat is ook precies de denkwijze van Verstappen. "De rest komt van binnenuit. Sommige mensen hebben ze andere rollen gegeven en je ziet hoe snel het dan kan gaan", aldus Verstappen.