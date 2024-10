Met nog zes races te gaan en een achterstand van 52 punten weet Lando Norris wat hem te doen staat in de resterende Grands Prix. Dr. Helmut Marko vindt McLaren momenteel nog niet 'volwassen' genoeg om het klusje te klaren en wijst in gesprek met OE24 wederom naar de mentale kracht bij Norris en dan vooral het gebrek daaraan.

Het belooft een spannende slotfase van het seizoen te worden, waarin Norris gaat jagen op zijn eerste titel en Max Verstappen zijn vierde kampioenschap wil gaan pakken. Daarin heeft McLaren met de MCL38 een sterk wapen in bezit, maar Red Bull heeft voor het weekend in Austin een aantal upgrades meegenomen, waar het team veel vertrouwen in heeft.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA verdenkt team van parc fermé-trucje en grijpt in voor GP van de VS

McLaren heeft te lang gewacht om Norris te steunen

In gesprek met het Oostenrijkse medium bekijkt Marko de titelstrijd en ziet dat McLaren te laat de keuze heeft gemaakt om de voorkeur aan Norris te geven. "Alleen hebben ze daar waarschijnlijk te lang gewacht met een duidelijke toewijding aan Norris. Daarom staat hij nog steeds ver achter Max, voor wie we hopelijk nu weer een auto kunnen neerzetten waarin hij meer vertrouwen heeft", zo vertelt de adviseur van Red Bull Racing.

OOK INTERESSANT: Red Bull heeft vertrouwen in updates: 'Onze technici zijn optimistisch"

Mentaal voordeel Verstappen

Daarnaast heeft Verstappen een mentaal voordeel: "Hij is mentaal en qua rijvaardigheid de beste. Norris heeft een zwakke start en bovendien is hij mentaal niet de sterkste. De druk wordt met elke race groter, want eigenlijk moet hij elke keer winnen om de achterstand nog in te halen." Hoewel de titelstrijd met één uitvalbeurt voor beide mannen alweer overhoop ligt, dicht Marko de grootste kansen aan Verstappen toe: "Max heeft het met het verdedigen al makkelijker en met Austin en een week later in Mexico komen er nu twee circuits die hem echt goed liggen."

OOK INTERESSANT: Newey bang dat F1 te veel ‘eenheidsworsten’ krijgt: “Die komen en gaan”

McLaren niet volwassen genoeg voor wereldtitel

De adviseur van Red Bull Racing trekt de vergelijking met zijn eigen team in 2009. Brawn GP schoot destijds uit de startblokken, maar toen eenmaal het foefje met de dubbele diffuser door de rivalen was ontdekt, kon Jenson Button alleen aan schadebeperking doen. Het lijkt op de situatie met Verstappen anno 2024. Dat Red Bull destijds niet het kampioenschap wist te pakken, wijdt Marko aan de staat van het team. "Dat kun je vergelijken. Destijds waren we als team nog niet volwassen genoeg om het WK te winnen. Iets soortgelijks gebeurt nu bij McLaren, hoewel zij onlangs de beste auto hadden en met Norris en [Oscar] Piastri een sterk coureursduo", aldus Marko.