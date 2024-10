Volgens dr. Helmut Marko hangt er een optimistische stemming binnen Red Bull Racing over de updates die het team meeneemt naar Austin, voor de Grand Prix van de Verenigde Staten.

De afgelopen weken bevond de koningsklasse zich in de tweede pauze van het jaar met de herfststop. In de drie weken dat er geen race was, mochten de teams echter wel doorwerken aan bolides. Red Bull had al aangekondigd dat het een updatepakket zou gaan meenemen naar de Verenigde Staten en in gesprek met OE24 onthult Marko dat het team toch wel handenwrijvend uitkijkt naar de wedstrijd in Austin.

Updates Red Bull Racing

Marko wijst naar de opwaartse lijn, die vanaf de race in Bakoe te bespeuren is. Max Verstappen kwam in Singapore als tweede over de streep, maar keek wel tegen een achterstand van 21 seconden aan op overwinnaar Lando Norris. "Bij ons is een zekere opwaartse trend onmiskenbaar. Maar ik moet toegeven: We hadden recent dezelfde problemen als Ferrari en Mercedes. De ene keer werkt het, de volgende keer werkt het weer niet, en we weten niet waarom dat zo is. McLaren is constant snel." Norris kijkt tegen een achterstand van 52 punten aan en volgens Marko heeft McLaren te laat alle ballen op de Brit gezet. "Alleen hebben ze daar waarschijnlijk te lang gewacht met een duidelijke toewijding aan Norris. Daarom staat hij nog steeds ver achter Max, voor wie we hopelijk nu weer een auto kunnen neerzetten waarin hij meer vertrouwen heeft."

'Technici zijn optimistisch'

Over die vernieuwde RB20 legt Marko uit: "Onze technici hebben nieuwe onderdelen en zijn optimistisch." Toch wordt het nog een flinke kluif, want er is aankomend weekend maar één vrije training. "We moeten de auto al tijdens de eerste training goed hebben, wat de afgelopen races niet bepaald onze sterkste kant was." Mocht het Oostenrijkse team raak schieten, dan verwacht Marko dat de constructeurstitel ook weer binnen handbereik is. "Als Max weer begint te winnen, dan zal 'Checo' ook meteen weer vooraan meedoen, en dan doen wij ook weer mee in de strijd om het constructeurskampioenschap."