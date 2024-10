Volgens Adrian Newey heeft de Formule 1 met het 2026-reglement de plank misgeslagen. De ontwerper die komend jaar de kleuren van Aston Martin zal dragen, is namelijk bang dat de Formule 1 te veel gaat lijken op een 'spec-klasse'. Daarin zijn de wagens hetzelfde en komt het meer neer op de stuurmanskunsten.

Vanaf 2026 gooit de FIA het reglement weer op de schop. Niet alleen komen er vanaf dat tijdperk nieuwe Formule 1-bolides, ook de power units krijgen een andere configuratie. Het is de bedoeling dat de auto's wendbaarder worden, maar het DRS-systeem verdwijnt en daarvoor in de plaats zullen de bolides worden voorzien van actieve aerodynamica. Daarnaast zal de krachtbron de helft van het vermogen uit de accu halen en ook daarin zijn zorgen over.

'Er is niet nagedacht over chassis-regels'

Tegenover DAZN legt de topontwerper uit: "Ik kan me niet herinneren wanneer er voor het laatst nieuwe regels waren voor zowel het chassis als de krachtbron. De regels voor de krachtbron zijn al enige tijd geleden vastgesteld, en er werd toen niet nagedacht over de bijbehorende chassisregels. Dat is een probleem waar de FIA en de teams nu mee te maken hebben." Dat de autobond eerder het motorreglement naar buiten heeft gebracht, heeft te maken met de voorkeur om nieuwe fabrikanten aan te trekken. Honda blijft daardoor aan binnen de Formule 1, maar nieuwe toetreders zoals Audi en Ford hebben zich door dat reglement ook gemeld.

Formule 1 gaat te veel op 'eenheidsworsten' lijken

Op die keuze is Newey kritisch, want de wagens zijn nu vooral het zorgenkindje. "Er zijn nog steeds veel zorgen over dat de auto's aan het einde van de race aanzienlijk langzamer zullen zijn op een recht stuk dan aan het begin, omdat hun batterij leegloopt." Daarnaast verdwijnt in zijn ogen het idee van de Formule 1: "Het belangrijkste voor de Formule 1 is het zuivere en originele karakter van de auto's. Als de chassisregels - die voornamelijk betrekking hebben op de aerodynamische regels - te beperkend worden, zullen alle auto's er hetzelfde uitzien." Wel moet daarbij worden opgetekend dat dit ook de angst was van het 2022-reglement, maar Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes kwamen alle drie met een ander concept.

Fabrikant lang niet zo belangrijk als F1 doet laten lijken

Daarnaast hecht Newey niet veel waarde aan de wens van de Formule 1, die graag fabrikanten aantrekt. "Audi komt erbij, Honda heeft zijn besluit om te vertrekken teruggedraaid. Maar voor mij ligt de waarde bij de teams, niet bij de fabrikanten. Die komen en gaan. Ze wisselen van CEO, en ineens besluiten ze liever een tennistoernooi te sponsoren dan de Formule 1, ze slaan een andere richting in. Dat zien we regelmatig", aldus Newey.