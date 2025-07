Helmut Marko heeft gedurende de jaren bij Red Bull Racing een hoop goede en ook kampioenschapswinnende coureurs voorbij zien komen, maar er is er volgens hem maar één de beste: Max Verstappen. Volgens de doorgaans kritische Oostenrijker, is zijn protegé de beste coureur die Red Bull ooit heeft gehad.

Verstappen, die zijn Formule 1-loopbaan bij Toro Rosso begon op zijn 17e, heeft zich in rap tempo ontwikkeld tot een ware krachtpatser binnen de koningsklasse. Na zijn promotie naar het zusterteam van Red Bull Racing wist hij zijn eerste race te winnen tijdens de Spaanse Grand Prix van 2016. Sinds 2021 wist hij maar liefst vier wereldtitels op rij te pakken, met als hoogtepunt natuurlijk de negentien overwinningen in het seizoen van 2023.

Inhaalactie Imola

Voor Marko is het vooral Verstappens voortdurende ontwikkeling en het steeds weer naar nieuwe hoogten reiken die hem zo verbijsterd achterlaat. Hij haalt onder meer de recente memorabele inhaalactie in Imola aan als bewijs van het uitzonderlijke talent van de Nederlander. "Hij is de beste coureur die we ooit hebben gehad en hij blijft zich ontwikkelen", vertelt de Red Bull-chef in The Inside Track-podcast. "In Imola was zijn inhaalactie in de derde bocht ongelooflijk. En ik zie nog steeds geen einde aan zijn vooruitgang."

Kracht Verstappen

Marko vervolgt: "Het was net als vorig jaar, de race in Brazilië in de regen, van de zeventiende naar de eerste plaats volgens mij. Hij wordt steeds sneller, met minder risico en meer rust. Hij hoeft niet elke ronde te pushen. Hij is echt, ik zou niet zeggen ontspannen, maar hij pusht niet, en het lijkt er ook niet op dat hij op de limiet zit. Het is gewoon zo dat hij presteert wanneer het erop aankomt. Zoals ik al zei, hij is nog altijd in ontwikkeling, maar één ding was al in het begin zo: hij heeft geen warming-up of voorafgaande kennis nodig. Als het nat is, gaat hij de baan op en heeft hij twee of drie seconden voorsprong op de anderen. Dan doen ze er drie, vier ronden ove om Max zijn tijd te evenaren. Dat is een van zijn sterke punten."