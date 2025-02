De 81-jarige Helmut Marko zit nog altijd met plezier in de Formule 1. De adviseur van Red Bull Racing kan ook van zijn oude dag genieten, maar onthult in gesprek met Formule1.nl dat er twee redenen zijn waarom hij vandaag de dag nog steeds actief is in de koningsklasse bij Red Bull.

Marko werd in 2005, toen Red Bull Racing nog een jong team was, door eigenaar Dietrich Mateschitz aangesteld als adviseur van het raceteam. Daardoor is Marko eigenlijk geen onderdeel van het raceteam, maar staat hij er net boven. Afgelopen jaar woedde er een machtsstrijd binnen het Oostenrijkse team, waarbij Marko lijnrecht tegenover teambaas Christian Horner stond. Max Verstappen toonde zich daarin loyaal aan de adviseur; Marko was immers degene die Verstappen uiteindelijk zijn kans in de Formule 1 gaf.

Max is alles waar Red Bull voor staat

Die liefde is wederzijds, want Marko onthult dat Verstappen een van de redenen is waarom hij vandaag de dag nog steeds bij Red Bull zit. "Ik doe dit werk nog om twee redenen: de ene is Max en de andere is om de geest van Red Bull en Dietrich Mateschitz in het raceteam te bewaken. Dat probeer ik althans, want er is natuurlijk niemand die Mateschitz echt kan vervangen," legt hij uit. Marko is daarin helder: hij mag Verstappen, en dan niet alleen als coureur. "Wat Max betreft: hij is een groot talent en een bijzonder mens. Hij is alles waar Red Bull voor staat. De baas zei altijd: we kopen geen sterren, we maken sterren. Max is daarvan het perfecte voorbeeld: direct, toegankelijk en een groot sportman."In zijn lange carrière heeft Marko met meerdere kampioenen gewerkt en ook met Sebastian Vettel heeft hij een goede band. "Het is heerlijk om met zo iemand te werken. Ik heb me nog nooit zo verbonden gevoeld met een coureur, hoewel ik met Seb (Vettel) ook heel close was," aldus Marko.

