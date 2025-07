Perry McCarthy heeft in de Beyond The Grid-podcast van de Formule 1 verteld over Andrea Moda, een van de slechtste teams uit de geschiedenis van de koningklasse. De Brit kon door de constante problemen met de auto en met het team een bijzonder record neerzetten in 1992.

McCarthy verdiende het geld om te racen door op olieplatformen in de Noordzee te werken. Pas op 31-jarige leeftijd kon hij debuteren in de Formule 1 en dat deed hij dus voor Andrea Moda in 1992. Andrea Sassetti, een Italiaanse schoenenmagnaat, nam Coloni over en het begon meteen rampzalig. Enrico Bertaggia en Alex Caffi klaagden tegenover de media hoe beroerd Andrea Moda gemanaged werd en werden na twee Grands Prix, waar ze zich niet voor hadden gekwalificeerd, ontslagen. McCarthy en Roberto Moreno mochten vanaf Brazilië instappen. Slechts één keer lukte het Andrea Moda om daadwerkelijk aan een race mee te doen, toen Moreno zich kwalificeerde voor Monaco. De S291-bolide was niet alleen ontzettend sloom, maar ook gevaarlijk. Zo werd McCarthy onder andere zonder waarschuwing naar buiten gestuurd met een flexibele stuurkolom, waardoor hij door Eau Rouge en Raidillon in België niet kon sturen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1-kampioen Button stopt met racen: "Het leven is te druk geworden"

Racen door straten van Barcelona

Na problemen met zijn superlicentie in Brazilië zou hij pas echt zijn eerste kans achter het stuur krijgen in Spanje. "Ik open de deur van mijn hotelkamer en er staan zeven bedden, dus ik en het team moesten daar slapen", zo begon McCarthy. "Ik dacht dat ik de volgende ochtend terug mee zou rijden met het team, maar ik word wakker en ik zie daglicht. Ik kijk om me heen en er is niemand in de kamer. Ik belde naar de receptie en vroeg hoe laat het is. Het was 6:30 uur, ik moest om acht uur het circuit op voor de pre-kwalificatiesessie en ik wist niet waar ik was. Ik ren in paniek de trap af. Hoe professioneel ben ik dan, dat ik te laat kom voor mijn eerste Grand Prix. Hoe kan ik een auto krijgen? Niemand helpt!"

De broer van Sassetti kwam toen het hotel binnen. "Hij kwam net terug uit een nachtclub en ik vertelde hem dat ik naar het circuit moest. Hij riep in het Italiaans: 'Kom met mij mee!' [Andrea Moda] had met mij de verkeerde coureur gekozen. Ze hadden die broer een contract moeten aanbieden. Hij ging als een idioot vol gas door Barcelona en door rode verkeerslichten. Hij heeft die auto afgeschreven om me daar op tijd te brengen. Ik rende door de paddock, ging de vrachtwagen in, kleedde me om, en de pers stond verbaasd te kijken, omdat het precies acht uur was. Ik spring de auto in, doe mijn riem om en ze krijgen de auto niet gestart."

OOK INTERESSANT: Alonso nog niet bezig met toekomst in F1 na 2026: "Speelt nu niet in mijn hoofd"

Kortste kwalificatiepoging ooit

Andrea Moda besloot om de auto vol te spuiten met quick start, een startvloeistof, in de luchtinlaten. "Ze gingen maar door en door en door en door, en ik overdrijf niet", vervolgde McCarthy. "Ze hadden er zoveel ingespoten, dat toen ze de auto startten, er vlammen uit de airbox kwamen. Het vuur vliegt langs mijn hoofd en door de cockpit. Ze gooiden dekens over me heen om het te blussen. Ze haalden de dekens weer van me af, startten de auto opnieuw en stuurden me naar buiten. Binnen anderhalf uur had ik mijn eigen versie van Home Alone, ging ik bijna dood in meerdere bijna-crashes in het verkeer van Barcelona om op het circuit te komen, en dan zit ik eenmaal in de auto en dan word ik bijna verbrand. En ik moest vervolgens meteen de [pre-]kwalificatie doen voor mijn eerste Grand Prix."

Erg ver kwam McCarthy niet. "Ik reed de garage uit, ik ging over de witte lijn, terwijl mijn hart nog als een malle bonkte, en de motor hield er weer mee op. De auto rolde tot een stilstand en dat was het. Ik zei nog dat als ik in de Formule 1 kwam, dan zou ik records neerzetten. Ik vertelde het aan iedereen en het lukte." Hij heeft het record in handen voor de kortste kwalificatiepoging ooit met een paar meter uit de pits. "Ik stapte uit en keek rond, en eigenlijk moest ik wel lachen." Sassetti werd voor de thuisrace van het Italiaanse team op Monza verbannen uit de Formule 1, nadat hij gearresteerd was voor het vervalsen van facturen. Andrea Moda, met haar gevaarlijke auto's, verdween meteen van de grid.

Gerelateerd