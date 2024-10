Ronde negentien van het wereldkampioenschap Formule 1 staat voor de deur met de Grand Prix van de Verenigde Staten. De teams hebben de afgelopen weken kunnen genieten van een pauze van zo'n drie weken, waarin diverse teams met upgrades naar het spektakel in Austin zijn afgereisd.

Na de zomerstop in augustus was er in oktober de zogenoemde herfststop. Het grote verschil met de pauze in de zomer is dat er tijdens de afgelopen weken wél in de fabriek kon worden gewerkt en dit weekend worden de laatste grote updates van de renstallen verwacht. Voordat dit allemaal van start gaat staat donderdag om 20:30 uur Nederlandse tijd de persconferentie op het programma. Daarin zullen zes coureurs hun verhaal doen, de andere coureurs worden door de pers opgevangen in de zogeheten 'TV Pen', ook wel bekend als het 'vierkantje'.

Artikel gaat verder onder video

Persconferentieschema GP van de Verenigde Staten

Donderdagavond zullen Esteban Ocon, Carlos Sainz en Kevin Magnussen zich om 20:30 uur melden om de vragen van Tom Clarkson en de verzamelde media te beantwoorden. Om 21:00 uur zal Lando Norris dat doen samen met de terugkerende Liam Lawson en Alexander Albon. Vrijdag zullen Oliver Oakes, Zak Brown en Laurent Mekies hetzelfde doen, maar dan namens de teambazen.

Donderdag 20:30 uur Esteban Ocon Alpine Carlos Sainz Ferrari Kevin Magnussen Haas

Donderdag 21:00 uur Lando Norris McLaren Liam Lawson Racing Bulls Alexander Albon Williams

Vrijdag 20:30 uur Oliver Oakes Alpine Zak Brown McLaren Laurent Mekies Racing Bulls

Gerelateerd