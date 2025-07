Yuki Tsunoda kent voorlopig een alleszins teleurstellende start van zijn Red Bull-stint, maar toch ziet Dr. Helmut Marko verbetering ten opzichte van zijn beginperiode. Hij legt uit waarom.

Tsunoda, die Liam Lawson verving na slechts twee raceweekenden, debuteerde voor Red Bull tijdens de Grand Prix van Japan. Hij bereikte Q2 en kwalificeerde zich als tiende in Bahrein, waar hij ook zijn eerste punten van het seizoen scoorde met een negende plaats. Sindsdien heeft hij echter moeite gehad met consistentie, vooral in de kwalificatiesessies. Dit heeft geleid tot een daling van het team naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Mentaal aspect

Marko schrijft over Tsunoda in zijn column voor Speedweek: "Yuki Tsunoda heeft het in sommige GP-weekenden moeilijk gehad, maar we zagen al een stijgende lijn in Engeland: de kloof met Max was in de meeste vrije trainingen kleiner dan voorheen en hij kon in Engeland vanaf de elfde startpositie starten. We hebben intensief met Yuki gesproken en hij werkt ook samen met sportpsychologen. Helaas was hij, net als Max, kansloos in de race met deze vleugel. Maar we zien een verbetering in prestaties en we zijn optimistisch dat dit binnenkort in de punten zal worden weerspiegeld."

België en Hongarije

Met de komende races in België en Hongarije op de kalender, kijkt Marko uit naar verdere verbeteringen. Het circuit van Spa-Francorchamps zou goed moeten passen bij de auto van Red Bull, vooral onder wisselende weersomstandigheden. De focus blijft op het ontwikkelen van jonge talenten en het maximaliseren van hun prestaties in de resterende races van het seizoen.