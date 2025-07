Jeremy Clarkson begrijpt de pijn bij Christian Horner. De bekende columnist, die niet vies is van een directe stijl, vergelijkt de situatie van de voormalig teambaas met zijn eigen vertrek bij BBC in 2015. Hij richtte zich tot de critici van de Brit en stelt dat het verhaal van de voormalig Red Bull-leider nog lang niet ten einde is.

Horner, die onder meer een afkoopsom van maar liefst 50 miljoen pond tegemoet kan zien, werd onlangs de deur gewezen na een dienstverband van twintig jaar bij Red Bull. Ondanks zijn indrukwekkende staat van dienst, met acht wereldtitels voor coureurs en zes voor constructeurs, is het nog altijd vrij onduidelijk waarom hij precies ontslagen is. Clarkson wijst erop dat Red Bull na het uitlekken van bepaalde berichten twee onderzoeken had ingesteld waarbij de Brit urenlang ondervraagd werd. "Het werd besloten dat hij geen zaak had om te beantwoorden. Dus hij kon niet worden ontslagen voor een overtreding die hij niet had begaan. En nummer twee, we weten eigenlijk niet waarom hij is ontslagen," zo stelt Clarkson in zijn The Sun-column.

Bemoedigend bericht

Clarkson onthult vervolgens dat hij de voormalig Red Bull-chef een bemoedigend bericht heeft gestuurd waarin hij zijn eigen ervaringen deelde. "Ik heb hem een bericht gestuurd omdat ik ook in zijn schoenen heb gestaan. Ik legde uit dat wanneer je de volgende ochtend wakker wordt, het gemakkelijk is om te denken: 'Nou, dat was het dan'. Maar in mijn geval was dat ook niet zo. Ik was niet op een slang gestapt, maar op een ladder. Ik wed dat hij dat ook doet," zo schrijft de televisiepresentator.

Christian Horner astronaut?

Hoewel Clarkson speculeert over de toekomst van de ontslagen teambaas, zijn de mogelijkheden wat hem betreft eindeloos. Of het nu bij Alpine, Ferrari of zelfs een compleet nieuwe uitdaging is: de columnist denkt dat de voormalig Red Bull-leider zich opnieuw gaat uitvinden. "Ik werd boer. Dus op basis daarvan zou Christian Horner over een paar jaar weer kunnen opduiken als astronaut, of in een ijscowagen of als minister van Buitenlandse Zaken," besluit hij grappend.