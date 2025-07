Koji Watanabe van Honda heeft bevestigd dat Yuki Tsunoda tot het einde van het seizoen voor Red Bull zal blijven rijden. Dat zegt hij tegenover het Japanse Auto Sport Web, ondanks de geruchten over een mogelijke vervanger van de coureur tijdens de zomerstop. De Japanner ligt na zijn prestaties sinds zijn aankomst hevig onder vuur, maar krijgt dus de steun.

Tsunoda, die Liam Lawson verving na slechts twee raceweekenden, debuteerde voor Red Bull tijdens de Grand Prix van Japan. Hij bereikte Q2 en kwalificeerde zich als tiende in Bahrein, waar hij ook zijn eerste punten van het seizoen scoorde met een negende plaats. Sindsdien heeft hij echter moeite gehad met consistentie, vooral in de kwalificatiesessies. Dit heeft geleid tot een daling van het team naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap.

Toekomst Tsunoda

Watanabe stelt dat er helemaal geen gesprekken zijn over het vervangen van Tsunoda. In een eerder gesprek met Red Bull in maart was al afgesproken dat Tsunoda zou blijven. "Ten eerste is er helemaal geen discussie gaande. In een gesprek met Red Bull in maart hebben we afgesproken om Yuki naar Red Bull over te plaatsen. Dus ik denk niet dat hij tijdens de zomervakantie vervangen zal worden," zegt Watanabe. Ondanks dat Tsunoda slechts zeven punten heeft gescoord in tien races, is Honda optimistisch over de prestaties van de Japanner.

Watanabe vervolgt: "Ik weet dat er verschillende geruchten de ronde doen, maar ik heb het gecheckt bij het team op Silverstone, maar in principe zal Yuki tot het einde van dit seizoen voor Red Bull racen. Ik wil duidelijk stellen dat dit het geval is." Tsunoda lijkt echter onzeker over zijn toekomst na dit seizoen. Zijn vertegenwoordigers hebben al gesprekken gevoerd met Cadillac-teamleider Graeme Lowdon, en Isack Hadjar wordt genoemd als mogelijke opvolger. De nieuwe CEO en teambaas van Red Bull, Laurent Mekies, moet samen met Helmut Marko beslissen over de verdere carrière van de coureur.

