FIA verdenkt team van parc fermé-trucje en grijpt in voor GP van de VS

De FIA heeft voorafgaand aan het raceweekend in Austin al met een mogelijk foefje afgerekend. Zo meldt Autosport.com dat de autobond de afgelopen weken met verschillende teams heeft gesproken over een trucje, waardoor de rijhoogte tussen de kwalificatie en de race kan worden veranderd. Als antwoord daarop worden de controles in Austin aangepast, maar vooral aangescherpt.

Hoewel het reglementenboek vrij duidelijk is over hoe de huidige Formule 1-auto's eruit moeten zien, zoeken de teams de mazen in de wet op. Eerder dit seizoen werd er gesproken over een asymmetrisch remsysteem waar Red Bull Racing mogelijk gebruik van heeft gemaakt, al had de FIA laten optekenen dat er geen enkel team was dat daarvan gebruik heeft gemaakt. In Bakoe was de achtervleugel van McLaren het gespreksonderwerp. Het papaja-oranje team had namelijk een klein gleufje in de vleugel zitten, waardoor er een soort mini-DRS werd gecreëerd.

Hoogte bib-vleugel/T-tray

In Austin gaat het vooral om het aanpassen van de hoogte van de zogeheten 'bib-vleugel' ook wel bekend als de 'T-tray'. Deze zit achter de voorwielophanging en er zouden vermoedens bestaan dat de hoogte van de deze vleugel kan worden aangepast, door middel van een knopje op het stuur. Tijdens een kwalificatie zou deze vleugel op een andere stand staan, dan tijdens de races en daar zou dan ook het grootste voordeel worden behaald. Zo'n soort aanpassing is echter verboden. Zo schrijft artikel 40.9 van het technische reglement voor: "Een deelnemer mag geen enkel onderdeel van de auto wijzigen." De wagens gaan na de kwalificatie namelijk naar parc-fermé en buiten een aantal kleine aerodynamische wijzigingen, mogen de teams geen aanpassingen meer uitvoeren.

FIA scherpt controles aan

De FIA vermoedt dat er één specifiek team is geweest dat een apparaat heeft of een trucje gebruikt om de hoogte alsnog tussentijds aan te passen, hoewel het geen sluitend bewijs heeft gevonden. Desondanks worden de controles rondom de 'T-tray' aangescherpt. "Elke aanpassing aan de ruimte aan de voorkant tijdens parc ferme-omstandigheden is ten strengste verboden door de regelgeving. Hoewel we geen enkele indicatie hebben ontvangen dat een team een ​​dergelijk systeem gebruikt, blijft de FIA ​​waakzaam in onze voortdurende inspanningen om het toezicht op de sport te verbeteren. Als onderdeel hiervan hebben we procedurele aanpassingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de speling aan de voorkant niet eenvoudig kan worden aangepast. In sommige gevallen kan dit het aanbrengen van een keurmerk inhouden om extra zekerheid te bieden over de naleving", zo vertelt een woordvoerder van de autobond bij het medium.

