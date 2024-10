Liam Lawson zal Daniel Ricciardo vervangen vanaf de aankomende F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij begint bij Red Bull-zusterteam VCARB echter direct met een gridstraf. Dat heeft Christian Horner kunnen bevestigen.

Ricciardo's carrière bij McLaren kwam na 2022 vroegtijdig ten einde, maar hij kon zich het jaar daarop toch nog nuttig maken in de koningsklasse door terug te keren bij Red Bull, maar dan als reservecoureur. Nyck de Vries viel in 2023 tegen bij het team dat we toen nog kenden als AlphaTauri, en dus hoefde Ricciardo niet lang te wachten om weer achter het stuur te mogen kruipen. Zijn doel was om te laten zien een waardige opvolger te zijn, mocht Red Bull besluiten het contract van Sergio Pérez niet te verlengen. Dan zou hij weer naast Max Verstappen terechtkomen bij het team waar hij van 2014 tot en met 2018 al voor reed. Maar bewijzen een waardige opvolger te zijn, is Ricciardo niet gelukt.

Vergelijking met Tsunoda

Red Bull heeft daarom besloten Lawson in te zetten als de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda, een plan waar hoofdadviseur Helmut Marko al maanden voorstander van was. De Nieuw-Zeelander heeft al vijf Grands Prix achter zijn naam staan, aangezien hij vorig jaar moest invallen voor Ricciardo die zijn middenhandsbeentje had gebroken op Zandvoort.

Lawson zal op het Circuit of the Americas aankomend weekend direct een gridstraf moeten incasseren. Ricciardo zat al op vier verbrandingsmotoren, turbo's MGU-H's en MGU-K's, en het werd voor VCARB tijd om een nieuwe power unit achterin de bolide te schroeven. Marko sprak bij Motorsport-Total al eerder over de mogelijkheid van een gridpenalty. Volgens de hoofdadviseur zou Lawson terug worden gezet in de sprintrace op zaterdag, maar als de Formule 1 de huidige trend van de reglementen volgt - zoals bij Max Verstappen in België in 2023 - dan geldt de straf gewoon voor de Grand Prix van zondag.

"Nou, hij krijgt hoe dan ook een gridstraf, dus hij heeft iets om zachtjes op terug te vallen", vertelde Horner bij de F1 Nation-podcast over zijn verwachtingen van Lawson in Texas. "Maar uiteraard zal hij vergeleken worden met zijn teamgenoot. Hij was ontzettend snel vorig jaar. Ik denk dat Yuki echter stappen vooruit heeft gezet dit seizoen. Het gaat fascinerend zijn om te zien hoe snel [Lawson] zich aanpast."

