Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet hoe de concurrentie sterke line-ups voor het Formule 1-seizoen van 2025 vast heeft weten te leggen, en benadrukt nog maar eens dat het zaak is voor Sergio Pérez om dichter bij Max Verstappen in de buurt te komen.

Het Formule 1-veld is momenteel ontzettend competitief. In het middenveld zijn de onderlinge verschillen sowieso minimaal, maar ook in de voorhoede is er niet één grote favoriet. Red Bull Racing begon het seizoen als het te kloppen team, maar inmiddels is het McLaren dat vaker wel dan niet als beste voor de dag komt. Ferrari kan op een goede dag echter ook mee komen, terwijl Mercedes de weg naar voren ook weer lijkt te hebben gevonden.

Formule 1-seizoen 2025

Het seizoen van 2025 belooft dus wellicht nog spannender te worden, omdat de topteams momenteel dichter bij elkaar liggen dan aan het begin van 2024. Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is het daarom zaak dat Sergio Pérez dichter in de buurt weet te komen bij Max Verstappen, omdat een paar tienden achterstand op zaterdag, enorme verschillen kan betekenen in de startopstelling.

Sterke opstellingen

"Kijk naar onze concurrenten", vertelt Horner tegenover Motorsport.com. "Ferrari zal volgend jaar sterk zijn met [Lewis] Hamilton en [Charles Leclerc], en McLaren heeft met [Lando] Norris en [Oscar] Piastri een goede line-up. We moeten ervoor zorgen dat er niet een te groot gat zit tussen onze coureurs, want dat kun je je niet veroorloven", klinkt het.