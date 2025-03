Liam Lawson schuift aankomend Formule 1-seizoen aan naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Hij liet een goede indruk achter tijdens races voor zusterteam Racing Bulls en tests voor het hoofdteam en dus verdiende hij de promotie. De Nieuw-Zeelander onthult dat hij maar door één iemand is gefeliciteerd: Daniel Ricciardo.

Ricciardo kwam tot en met 2018 uit voor Red Bull, maar verliet de energiedrankfabrikant voor Renault en daarna McLaren, met wisselend succes. Uiteindelijk moest hij zijn koffers pakken bij het papajateam, maar gelukkig gaf Red Bull Ricciardo een tweede kans door hem in 2023 bij het zusterteam neer te zetten als vervanger van de teleurstellende Nyck de Vries. Helaas voor de Honey Badger was het na Singapore vorig jaar zijn beurt om plaats te maken. Lawson kreeg namelijk een kans om te laten zien uit welk racehout hij was gesneden. Ricciardo, de altijd glimlachende Aussie, is de enige die Lawson een berichtje stuurde om hem te feliciteren, toen het nieuws uitkwam dat Sergio Pérez ontslagen was bij Red Bull en Lawson het stoeltje kreeg naast Verstappen voor 2025.

Moeilijk om toe te kijken

"Het was een emotionele achtbaan vorig jaar", zei Lawson in een interview met GQ. "Uiteraard hoop je nooit voor iemands ondergang, maar ik wist dat ik alleen een zitje kon bemachtigen door iemand te vervangen. Het was daarom zo moeilijk om tijdens het seizoen toe te kijken. Er waren races waar een stoeltje dichterbij leek te komen en vervolgens glipte het dan weer door mijn vingers. Ondertussen was Red Bull me aan het testen en grepen ze elke mogelijkheid aan die ze mij konden geven. Plezierig was het niet."

Felicitaties aan het adres van Lawson

"Ik sprak vaak met Daniel, terwijl het allemaal gebeurde", vervolgde de Kiwi over de geruchten die het afgelopen seizoen speelden over de rijdersbezetting bij de twee teams van de energiedrankfabrikant. "Ik zal altijd zoveel respect voor hem hebben. Tijdens het hele gebeuren, vanaf het begin van de geruchten tot het moment dat deze bevestigd werden, heeft hij nooit ook maar één keer iets slechts over of tegen mij gezegd. Hij maakte het nooit persoonlijk, omdat het uiteindelijk niet onze beslissing was. Het is aan het team om zo'n besluit te maken. Hij was zo aardig naar mij, tijdens alles. Spoel door naar december, toen ik het Red Bull-zitje kreeg, en Daniel is tot nu toe de enige voormalige coureur of huidige coureur die me een berichtje heeft gestuurd om me te feliciteren. Dat zegt veel over hem als persoon."

