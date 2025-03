Liam Lawson debuteert dit seizoen bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen in de Formule 1. Kijkend naar hoe de Nederlander diens voorgangers heeft verslonden, mag je verwachten dat de druk er vol op staat bij de Nieuw-Zeelander. Volgens Olav Mol is dat echter nergens voor nodig.

Liam Lawson maakte zijn Formule 1-debuut tijdens het seizoen van 2023, toen hij een aantal races de geblesseerde Daniel Ricciardo verving bij het zusterteam van Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelander maakte indruk, maar greep naast een fulltime-zitje voor het jaar hierop. Racing Bulls hield vast aan Ricciardo en Yuki Tsunoda. Die beslissing haalde de kerst echter niet. De prestaties van Ricciardo vielen dusdanig tegen, dat hij na de Grand Prix van Singapore definitief op straat werd gezet. Lawson mocht opnieuw instappen.

Lawson bij Red Bull Racing

En met succes. Ondanks dat Tsunoda qua resultaten beter presteerde dan Lawson, zag de Red Bull-top meer potentie in de 23-jarige coureur. Dit jaar mag hij daarom bij Red Bull Racing instappen als de nieuwe teammaat van Max Verstappen, na het ontslag van Sergio Pérez. Op het oog een lastige opgave. Verstappen is heer en meester binnen het team van Red Bull Racing en heeft zijn voorgaande teammaten eenvoudig achter zich gelaten.

Geen reden tot druk volgens Mol

Volgens Olav Mol hoeft Lawson echter geen druk te voelen: "Als het goed is, is er geen druk. Want slechter dan Pérez kan niet", zegt hij met een knipoog bij het Race Café van Ziggo Sport. "Hij moet maar één ding doen. Hij moet niet denken: 'Ik wil morgen sneller zijn dan Max. Ik wil net zo snel zijn als Max.'"

