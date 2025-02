Voor Liam Lawson staat er in 2025 een belangrijk jaar voor de boeg. De Nieuw-Zeelander zal als vervanger van Sergio Pérez furore moeten maken naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Op het F1 75-evenement geeft de Kiwi tekst en uitleg over de Grand Prix van de Verenigde Staten van vorig jaar, want op dat moment besefte hij dat hij geëvalueerd werd voor het topzitje

Van 2021 tot en met 2024 was het aan 'Checo' om de kleuren van Red Bull Racing naast Verstappen te verdedigen. De Mexicaan speelde een rol in het kampioenschap van de Nederlander in 2021, maar kampte in de seizoenen erna meerdere keren met een vormdip. In het dominante 2023 werd 'Checo' nog wel als vicekampioen afgevlagd, maar vaak moest Verstappen het zonder de rugdekking van zijn teamgenoot doen.

Vervangen Pérez

Daniel Ricciardo reed in Singapore zijn laatste Grand Prix bij het zusterteam van Red Bull, want vanaf Austin nam Lawson plaats in de VCARB01. Hoewel het op dat moment niet tegen Lawson werd gezegd, wist hij dat hij beoordeeld werd voor het zitje naast Verstappen. "Eerlijk gezegd, wanneer je in de Formule 1 rijdt, vooral bij VCARB, is een van de belangrijkste redenen – zeker voor mij toen ik binnenkwam – dat een junior of jongere coureur daar zit om beoordeeld te worden en zichzelf te bewijzen op het niveau om door te stromen naar Red Bull. Dus toen ik in Austin instapte, wist ik uiteraard dat ik daar werd beoordeeld, vooral zo laat in het seizoen," vertelt Lawson. Toch was Lawson niet de enige kandidaat; ook Yuki Tsunoda maakte aanspraak op het zitje. "Maar natuurlijk ging het race voor race, en het hing volledig af van hoe Sergio het deed, hoe ik het deed, en ook van de andere coureurs om me heen die ze in de gaten hielden. Het werd gedurende de races steeds duidelijker, tot aan het einde."

Doelstelling 2025

Voor het seizoen 2025 ligt de focus op het winnen van de constructeurstitel, legt Lawson uit. "Het doel van het team is om het constructeurskampioenschap te winnen, en uiteraard is dat vorig jaar niet gelukt. Dat is dus de duidelijke doelstelling voor dit jaar. Uiteraard doen we ons uiterste best om de auto zo snel mogelijk te maken." Elke coureur wil natuurlijk wereldkampioen worden, en Lawson is daarop geen uitzondering, maar voorlopig stelt hij het teambelang voorop: "Als we in een positie zitten waarin we vechten om het constructeurskampioenschap te winnen, dan doe ik mijn werk goed. Ik denk dat dit echt het doel van het team is, naast natuurlijk mijn eigen ambities in de Formule 1."