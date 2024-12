Liam Lawson mag zich komend seizoen officieel Red Bull-coureur noemen, nadat eerder deze week bekend werd dat hij de teamgenoot van Max Verstappen wordt. Toch zijn die berichten niet altijd even goed gevallen, zo is Lawson in Mexico niet geliefd en krijgt op social media de nodige berichten binnen.

Lawson moest in 2023 opdraven tijdens het raceweekend in Nederland, toen Daniel Ricciardo zijn middenhandsbeentje brak tijdens de tweede vrije training. De Nieuw-Zeelander liet zich daar al supersub zien en heeft mede daardoor zijn overstap naar Red Bull verdiend. Dit seizoen verving Lawson Ricciardo na de race in Singapore en komend jaar neemt hij het zitje van Sergio Pérez over.

'Was niet klaar voor de haat-berichten'

In gesprek met The Times blikt Lawson terug op de berichten die hij binnen heeft gekregen. "Oorspronkelijk zag ik veel van [het online misbruik] omdat ik het niet verwachtte, ik was er niet klaar voor", opent Lawson. Vanuit Mexico zijn er toch aardig wat fanatieke fans, die het Lawson ergens kwalijk nemen dat Pérez verdwijnt.

Lawson mijdt social media tegenwoordig

Inmiddels kan de Kiwi er beter mee omgaan en heeft hij een eigen social media-beleid: "Eerlijk gezegd ga ik tegenwoordig helemaal niet meer op sociale media. Ik plaats soms iets voor mijn fans, maar ik scroll niet en bekijk ook geen berichten. Je doet de voorbereiding voor de Formule 1 om als coureur klaar te zijn, en dan verwacht je dat soort dingen eigenlijk niet, of je bereidt je er niet echt op voor, omdat je alleen gefocust bent op het racen", aldus Lawson.

