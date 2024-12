Heel even leek Carlos Sainz ook in de running te zitten voor het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Inmiddels is bekend geworden dat het Oostenrijkse team voor Liam Lawson heeft gekozen en teambaas Christian Horner onthult dat de Spanjaard wel degelijk op de radar stond, maar niet aan alle criteria voldeed.

Het heeft eventjes geduurd, maar Red Bull heeft de line-up van het eigen team, maar ook het zusterteam compleet. Lawson zal namelijk naast Verstappen aansluiten bij Red Bull Racing in 2025 en Isack Hadjar verdedigt naast Yuki Tsunoda de kleuren van het zusterteam. Voor het zitje naast Verstappen werden er de afgelopen maanden diverse namen de wereld ingeslingerd, waarvan Sainz altijd is blijven hangen. De Spanjaard sloot uiteindelijk aan bij Williams en Horner legt uit waarom Sainz uiteindelijk bij Red Bull buiten de boot viel.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vader Pérez: "Op dit moment is er niets anders voor ons en moeten we ermee leven"

Sainz voldeed niet aan alle criteria

Sergio Pérez kondigde deze week zijn vertrek aan bij Red Bull Racing en de dag daarna werd Lawson aangekondigd. Horner legt in gesprek met Sky Sports F1 uit dat Sainz niet eens werd overwogen als invaller. "Ik denk dat Carlos een geweldige coureur is en dat hebben we dit jaar op sommige momenten duidelijk gezien. Je moet naar alle verschillende criteria en dynamieken kijken", zo wijst de teambaas naar een achterliggende reden. In zijn ogen van was Pérez namelijk nog in goede vorm: "Op het moment dat we Checo’s contract verlengden, moet je je herinneren dat hij tweede stond in het wereldkampioenschap en in vier van de eerste vijf races op het podium eindigde. Toen we [de contractverlenging] tekenden, had hij vier podia in vijf races behaald, dus het was een logische verlenging om speculaties te voorkomen, waar er toen al te veel van waren rondom het team."

OOK INTERESSANT: Lawson grapt over befaamd etentje met Russell en Verstappen: ‘George zei helemaal niks’

Marko wijst naar giftige sfeer

In 2015 waren Verstappen en Sainz al eens teamgenoten en destijds ging het er achter de schermen soms fel aan toe. Dr. Helmut Marko wees eerder dit seizoen bij Marca naar de 'giftige' sfeer tussen het duo. "Sainz is zonder twijfel een geweldige coureur. Bij Toro Rosso zat hij bijna op hetzelfde niveau als Max. Het nadeel voor hem was dat hij de pech had om Verstappen als teamgenoot te hebben. De sfeer tussen de twee bij Toro Rosso was behoorlijk giftig. Met de configuratie die we toen hadden, zag ik geen mogelijkheid om hem bij ons te houden, dus Carlos ging via Renault en McLaren en belandde uiteindelijk bij Ferrari", aldus Marko.