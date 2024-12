De ruzie tussen Max Verstappen en George Russell was ook te zien tijdens het etentje voor de coureurs in Abu Dhabi. Liam Lawson zat er ook die avond en legt uit dat de coureurs expres Russell naast Verstappen hadden gezet, maar dat de Mercedes-coureur niet hapte.

De onvrede tussen het duo ontstond in Qatar. Daar vond Russell dat Verstappen hem in de weg zat tijdens de kwalificatie, maar beide mannen waren niet bezig met een snelle ronde. Uiteindelijk kreeg Verstappen voor het hinderen niet alleen een gridstraf, ook werd er een strafpunt uitgedeeld aan de Nederlander. Vooral de manier waarop Russell zich in de stewardskamer zou hebben gedragen, viel niet zo lekker bij Verstappen. Hij had namelijk nog nooit iemand gezien die zo hard lobbyde voor een straf voor zijn collega. Russell sloeg vervolgens het weekend erna weer terug, door te stellen dat er een keertje iemand moest opstaan, tegen een 'pestkop' zoals Verstappen.

Jaarlijks etentje

Voorafgaand aan het raceweekend in Abu Dhabi was het jaarlijkste etentje voor de coureurs. Op de foto's was te zien dat er een lege stoel naast Verstappen stond en even later kwam Russell binnen, die naast Hamilton ging zitten. Lawson legt bij Pitstop uit hoe dat tafereel ging: "Het is echt bizar hoeveel berichten ik hierover heb gekregen. Mensen zijn echt benieuwd. Ik zal het vertellen, want het is echt hilarisch. Dus we gingen er naartoe en Yuki en ik waren samen. Toen er meerdere mensen kwamen begon de tafel te vullen. Er was één kant van de tafel, die zat al helemaal vol. Tegenover mij zat Max en links daarvan waren er nog drie vrije stoelen en George was er op dat moment nog niet."

Lawson: 'Wij dachten dat het grappig was, maar dat was het eigenlijk niet'

De coureurs zagen de humor van de situatie wel in en hadden een plannetje: "Wij hadden allemaal zoiets van: dit is perfect. Iedereen die nog binnenkwam, hebben we naar de andere kant van de tafel gestuurd. We wilden met zijn allen dat plekje voor George bewaren, precies naast Max. Toen George binnenkwam, begroetten we hem allemaal en toen zei Max: 'maat, we hebben een plekje voor je vrijgehouden.' George pakte vervolgens die stoel op en loopt direct naar de andere kant van de tafel, naast Lewis. Wij dachten wel dat het grappig was, maar het was eigenlijk niet grappig. George zei helemaal niks."

