George Russell wil als voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association graag weten wat het doel van de FIA nu precies is. De Mercedes-coureur reageert daarmee op de woorden van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die stelde dat de coureurs zich vooral op de baan moeten focussen en zich niet moeten bemoeien met hoe hij de internationale autosportbond bestuurt.

De strijd tussen de coureurs en de FIA is nog altijd niet gesust. Onder leiding van Ben Sulayem zijn er de afgelopen jaren een aantal regels aangescherpt. Zo moest Lewis Hamilton zich in 2022 nog verantwoorden voor het dragen van sieraden, maar hebben we dit seizoen ook gezien dat vloeken niet wordt getolereerd. In reactie daarop hebben de coureurs gezamenlijk een brief gestuurd richting de voorzitter, met het verzoek om als volwassenen te worden behandeld. Ben Sulayem gaf daarop onder anderen aan dat het de coureurs 'niets aangaat' hoe hij de FIA bestuurt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Ben Sulayem lijkt invloed tegenstanders binnen FIA te willen inperken met regelwijziging'

Aanpassing FIA-president 'behoorlijke grote deal',volgens Russell

Begin december gaf de BBC aan dat de ethische commissie en de auditcommissie in de toekomst direct onder leiding van de president komen te staan. Daardoor moeten onderzoeken richting de voorzitter, eerst door de voorzitter zelf, worden goedgekeurd. "Ik weet niet echt wat deze hele governance-verandering betekent met de compliance [situatie]. Ik weet niet eens precies wat het is, maar het lijkt me een behoorlijk grote deal. En ik was nogal verbaasd dat het was 'twee weken later, er is iets anders'. Gaat het over twee weken weer iets anders zijn?' En 'Waar zijn we? Wat is het eindpunt?", zo wijst Russell bij Autosport naar het wisselende beleid van Ben Sulayem.

FIA moet openheid van zaken geven

De drievoudig Grand Prix-winnaar vraagt nogmaals om transparantie: "Ik denk dat het geweldig zou zijn voor ons allemaal om te begrijpen wat het doel en de doelstelling van de FIA ​​is. En ik denk dat het geweldig zou zijn voor ons om te begrijpen, als de president ons zou kunnen uitleggen wat zijn doel is met de FIA ​​en misschien kunnen we het vanuit zijn perspectief zien. En misschien begrijpen we elkaar dan ook beter."

Gerelateerd