De FIA is voornemens om een wijziging door te voeren, waardoor president Mohammed Ben Sulayem effectief meer macht krijgt en minder snel kan worden aangesproken op zijn gedrag. De BBC heeft de wijziging ingezien en meldt dat de leden van de aangesloten automobielclubs op 13 december erover gaan stemmen.

Sinds Ben Sulayem aan de leiding staat van het orgaan, zijn er een aantal zaken geweest die de ethische commissie in het verleden over hem heeft aangekaart. Die zaken werden door een klokkenluider de wereld in gegooid, maar dat wordt, mocht de wijziging goed worden gekeurd, straks een heel stuk moeilijker. Één van die zaken was dat de voorzitter zou hebben geprobeerd om de straf voor Fernando Alonso, tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2023, terug te draaien. De voorzitter dwong, volgens de klokkenluider, de wedstrijdleider ertoe om de race niet te certificeren, voordat de wijziging was doorgevoerd. De ethische commissie had overigens geen bewijs gevonden voor hetgeen dat de klokkenluider had gemeld.

Macht inperken van ethische commissie

De wijziging die de leden op 13 december voor de kiezen krijgen houdt in dat de ethische en auditcommissie minder onafhankelijk kunnen opereren. De huidige status is dat een klacht of melding door een klokkenluider door de senaat van de FIA wordt beoordeeld. Dat gaat veranderen, want mocht de wijziging worden goedgekeurd, dan gaat de voorzitter van de senaat klachten behandelen, evenals de president van internationale autobond: Ben Sulayem. De voorzitter van de senaat is momenteel Carmelo Sanz De Barros tevens ook lid van het vierkoppige leiderschapsteam van de FIA-president.

Daarnaast krijgen klokkenluiders minder mogelijkheden om problemen aan te kaarten en worden de rapporten minder toegankelijk. Het medium meldt dat de voorzitter hiermee meer directe controle krijgt over de ethische commissie en het functioneren ervan. Volgens critici wordt met de wijziging het vermogen van klokkenluiders om problemen aan te kaarten, zeer sterk vermindert. Ook kunnen de ethische commissie en auditcommissie een stuk minder onafhankelijk opereren.

Auditcommissie krijgt andere verantwoordelijkheden

De voorzitter kwam afgelopen week zelf in opspraak toen er door de auditcommissie vragen werden gesteld over het oprichten van een speciaal fonds van 1,5 miljoen dollar, om leden te betalen die voor hem zouden stemmen bij de komende FIA-verkiezing. Die zaak is overigens afgesloten zonder sluitend bewijs, maar de rol van de auditcommissie gaat ook op de schop. Zo gaat de commissie momenteel als een soort boekhouder te werk, maar zal het na de wijziging, alleen nog stukken beoordelen. Daarnaast wordt in de wijziging de verplichting geschrapt waarin staat dat de auditcommissie betrokken moet zijn bij de afsluitende rekeningen van de autobond evenals het toezicht op het budget van de FIA. Die verantwoordelijkheid gaat naar de voorzitter van de senaat en de commissie wordt dan alleen geïnformeerd, als dit 'nodig wordt geacht'.

