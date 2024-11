'Ontslagen FIA-leden wijzen naar mogelijk financieel misbruik door voorzitter'

Volgens The Times zijn er twee FIA-leden van commissie die toezicht houden op de financiën, ontslagen. Het zou allemaal gebeurd zijn nadat ze vraagtekens plaatste bij een fonds van 1,5 miljoen dollar dat was opgezet door FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Het medium meldt dat er kritische vragen zijn gesteld tijdens een auditcomité van de FIA, waarbij de voorzitter had voorgesteld om 1,5 miljoen dollar aan te bieden aan de internationale automobielclubs. Die clubs bepalen namelijk in 2025 wie de nieuwe voorzitter van de internationale autosportbond wordt. Twee leden van de commissie zijn drie dagen nadat ze aan de bel trokken, ontslagen. Beide mannen werkten op vrijwillige basis bij de autobond en wezen naar een gebrek aan duidelijkheid en transparantie.

'Voorzitter kan uitgaven niet bewijzen, bonnetjes ontbreken'

In februari begon het balletje te rollen, toen de commissie vragen stelde over bepaalde fondsen die waren toegewezen voor de uitgaven van de voorzitter. Ben Sulayem zou echter niet de bonnetjes hebben, om de uitgaven te declareren. Iets wat volgens de Franse wet, waar de FIA is gevestigd, verplicht is. De financiële commissie kreeg volgens het medium de indruk dat de voorzitter een deel van de gereserveerde 1,5 miljoen dollar uitgaf aan het onderhoud van zijn privéjet. De advocaten van Ben Sulayem wezen overigens naar een verworven recht van de voorzitter, waardoor hij aanspraak mocht maken op dit bedrag.

Ben Sulayem betaalt onderhoud privé nu wel ineens uit eigen zak

Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat de FIA niet voorschrijft hoe het fonds moet worden gebruikt en of het verboden is om dit bedrag voor eventueel voor het onderhoud van een privéjet mag worden gebruikt. De FIA heeft echter niet openbaar gemaakt wat het exacte bedrag is dat de voorzitter er doorheen heeft gejaagd, maar stelt wel dat de president geen salaris ontvangt. Of de voorzitter zich buiten het boekje bevond, dat is niet helemaal duidelijk. Volgens The Times is Ben Sulayem echter wel direct gestopt met het gebruik van het fonds toen hem om de ontbrekende bonnetjes werd gevraagd. De president zou, naar verluidt, het onderhoud nu uit eigen zak betalen.

