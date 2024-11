Daar waar Carlos Sainz van Ferrari na de Grand Prix van Abu Dhabi wordt losgelaten om direct al voor Williams te gaan testen, kan Mercedes-teambaas Toto Wolff niet hetzelfde doen bij Lewis Hamilton. De Brit geeft nu aan dat hij daar eigenlijk niet wakker van ligt en dat als het hem gevraagd werd, dat hij ook niet van plan was om zo'n test uit te voeren.

Eind 2024 gaan Mercedes en Hamilton na een samenwerking van elf jaar uit elkaar. De 39-jarige Brit kent een uiterst succesvolle periode bij de Duitse grootmacht, waarbij hij zes wereldtitels wist te pakken. Na de reglementswijziging in 2022 waren de Zilverpijlen echter niet in staat om zich te mengen in het gevecht om de titel en begin 2024 werd bekend dat Hamilton zich volgend jaar gaat melden in Maranello. Daar gaat hij het zitje van Sainz overnemen naast Charles Leclerc. Sainz krijgt op zijn beurt een eerder vertrek bij Ferrari aangeboden, zodat hij kan testen voor zijn nieuwe werkgever: Williams. Wolff erkende in Las Vegas dat zo'n constructie voor Hamilton niet mogelijk is. Zo zijn er nog allerlei sponsorverplichtingen en heeft Ferrari ook simpelweg niet het verzoek ingediend bij Mercedes om Hamilton eerder in te lijven.

Hamilton: 'Niet spannend om eerste rit met Ferrari in Abu Dhabi rijden'

Hamilton zelf, die ligt eigenlijk niet wakker van het gemis van een test na de race in Abu Dhabi. "Ik weet dat Fred het graag wilde. Zelf hinkte ik op twee gedachten. Ik vind het niet spannend om in Abu Dhabi voor het eerst met de rode auto te rijden. In een perfect scenario rijd je er mee, word je niet gezien en kun je volgend jaar voor het eerst echt rijden", opent de zevenvoudig kampioen bij Motorsport.com.

Vroegtijdig vertrek zou toch niet worden toegestaan door Mercedes

De Brit staat tot het einde van het jaar onder contract bij de Zilverpijlen: "Ik denk dus niet dat het ooit zou worden toegestaan, zelfs als ik erom had gevraagd. Ik sta tot 31 december onder contract en dat is helemaal prima. Maar ik heb er geen last van, want ik was niet van plan om de test te doen. Ik wilde de test niet doen en dat heb ik Fred ook verteld. Mis ik daardoor iets? Absoluut. Het vertraagt het proces en maakt het begin van het jaar lastiger, maar we gaan ons best doen om dat te herstellen."

