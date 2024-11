Volgens F1-journalist Andrew Benson is de meedogenloze houding van Max Verstappen op de baan één van de redenen dat hij in het Verenigd Koninkrijk niet zo populair is.

De Britse pers en Verstappen, het zijn niet de grootste vrienden. Lando Norris had dit seizoen halverwege het jaar de kans om het gat richting Verstappen te dichten en bij de Britse uitzendgemachtigde Sky Sports F1 was er veel kritiek op de acties van de Nederlander. Het ontvlamde in Oostenrijk, toen Norris en Verstappen voor het eerst elkaar raakten en hetgeen in tranen eindigden. In Mexico kwam de kritiek vooral vanuit Damon Hill, die twijfelde of Verstappen überhaupt wel in staat was om normaal te racen. Uiteindelijk sloeg de viervoudig kampioen terug in Brazilië, toen hij vanaf P17 de overwinning naar zich wist toe te trekken. Op de persconferentie na afloop van die race haalde Verstappen zijn gram en vroeg zich af waar de afwezige Britse pers was.

Benson: 'Verstappen rijdt op een manier die sommigen onacceptabel vinden'

Benson gaat bij de BBC in op vragen van de fans en daar wordt hem gevraagd waarom Verstappen als slechterik wordt afgeschilderd. "Max Verstappen is inderdaad een van de grootste aller tijden, zowel op als naast de baan. Ja, hij is ook down-to-earth, grappig, doordacht, normaal en welbespraakt, samen met een aantal andere sympathieke eigenschappen. "Een geweldige kerel", zoals Lando Norris het eerder dit jaar verwoordde. Tegelijkertijd staat buiten kijf dat Verstappen een compromisloze coureur is, en dat hij onder bepaalde omstandigheden op een manier rijdt die sommige mensen onacceptabel vinden", zo vertelt Benson.

Aanpak Verstappen

Ter voorbeeld wijst de journalist naar een uitspraak van Verstappen in Las Vegas. Verstappen vertelde daar de ongeschreven regel in de racerij, dat hij zich door niemand buitenom laat inhalen. "Wat Verstappen hier in feite zegt, is dat als iemand probeert hem buitenom in te halen, hij zich gerechtigd voelt om diegene van de baan te duwen. Voor hem is dat een volledig acceptabele aanpak. Veel coureurs en andere mensen met ervaring in de Formule 1 zouden deze houding echter niet acceptabel vinden. Zij vinden dat inhalen buitenom mogelijk moet zijn, mits de inhaalpoging correct wordt ingezet en de auto zich in de juiste positie bevindt. Iemand simpelweg van de baan duwen omdat hij een poging waagt, zou niet toegestaan moeten zijn", verklaart Benson.

