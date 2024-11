Red Bull-technisch directeur Pierre Waché haalde in Las Vegas opgelucht adem met de wereldtitel van Max Verstappen, maar maakt in gesprek met Motorsport.com zijn borst nat voor komend jaar met de RB21.

Het afgelopen jaar begon nog dominant voor Red Bull Racing en dus leek er een herhaling van 2023 in de maak te zijn, waarin Verstappen een staaltje dominantie kon laten zien. Niets was echter minder waar, want de RB20 was na de race in Miami niet meer de snelste auto. Verstappen heeft via zijn schadebeperkende optredens, zijn voorsprong in het kampioenschap weten te verdedigen en in Las Vegas kwam dan eindelijk de kers op de taart, want daar werd de vierde wereldtitel binnen gehaald.

'Moeten meer snelheid vinden, nu concurrentie ook gaat meedoen'

Waché legt uit dat hij eigenlijk al veel eerder had verwacht dat de concurrentie zou meedoen om de zeges. "In 2022 begonnen we niet met de snelste auto, Ferrari was toen het sterkst. Daarna hadden we in 2023 een enorm gevecht verwacht, maar dat gebeurde niet. Begin 2024 verwachtten we hetzelfde gevecht, maar het gebeurde weer niet! Ik kan dat niet verklaren", opent de Fransman. In 2024 kwam dat gevecht uiteindelijk wel en Waché wijst naar de taak voor zijn team. "McLaren begon laat aan dit seizoen, al is dat niet onze fout. De auto was op zich niet heel veel anders. In absolute termen was onze auto hetzelfde, maar we moeten meer performance vinden, omdat de anderen nu ook erg snel of zelfs sneller zijn."

RB21 moet op elk circuit uit de voeten kunnen

De RB19 had veel van de problemen waar de RB20 last van had ook al, maar de voorsprong was destijds zo groot, dat het niet opviel. Dat is volgens Waché dan ook het grootste verbeterpunt. "We moeten een fatsoenlijke auto zien te krijgen voor meerdere types circuits. Op banen zoals hier in Las Vegas zijn we nu niet goed gebleken. We moeten onze auto dus in ieder geval in langzame bochten en qua topsnelheid verbeteren, dat is één van de doelen."

