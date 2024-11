Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen onthult dat hij in het verleden heeft geprobeerd om Lando Norris te overtuigen om over te stappen naar Red Bull Racing. Het duo is goede vrienden met elkaar en toen Norris nog niet om de zeges meedeed, stelde Verstappen voor om te tekenen bij Red Bull Racing.

Norris en Verstappen knokte in 2024 met elkaar om de wereldtitel, die in Las Vegas naar de Nederlander ging. Inmiddels is McLaren ook weer terug aan de top, hoewel het in de Amerikaanse gokstad niet meedeed om de bovenste posities. Desondanks heeft het papaja-oranje team na de wedstrijd in Miami de snelste auto in de MCL38 gehad en daar wist Norris driemaal mee te winnen.

Norris in Red Bull overall?

In gesprek met Formula1.com legt Verstappen uit dat er geen frictie tussen het duo is, ondanks de uitspraken van de afgelopen maanden. Daarnaast onthult hij dat de interesse vanuit Red Bull Racing in Norris, afgelopen jaar, mede dankzij hem werd aangewakkerd. "Ik bracht eerder al de nodige tijd door met Lando en toen ik al aan het winnen was en hij niet, vertelde ik hem: 'Jouw tijd komt echt nog wel en houdt vooral vast aan het proces. Ik denk namelijk dat je in een prima omgeving zit.' Wel nodigde ik hem met alle liefde uit om mijn teamgenoot te worden bij Red Bull. Als je wil winnen, dan kan dat ook hier", zo legt Verstappen over dat gesprek uit.

Fouten maken moet, wel ervan leren

Het liep allemaal anders, want Norris is met McLaren terug aan de top gekomen. In de titelstrijd heeft Norris dan ook een aantal steken laten vallen, maar dat vindt Verstappen begrijpelijk. "Ik ben nu wel erg blij voor hem. Hij maakt een geweldig seizoen door, hoewel niet alles zijn kant opviel. Dat is wel onderdeel van het pad hier naartoe. Je moet fouten maken, want daar leer je van. Het gaat er daarna om hoe je jezelf hersteld."

