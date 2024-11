Williams-teambaas James Volwes onthult dat de schadepost bij het geplaagde team inmiddels zover is opgelopen dat er een reële kans bestaat dat de renstal de laatste twee races slechts één auto gaat inzetten. De teambaas wijst naar de budgetcap, waarin er geen ruimte meer is voor het herstellen van nieuwe schadegevallen.

De renstal uit Grove wordt het hele seizoen al geplaagd door crashes van de coureurs. Zo waren Alexander Albon en Logan Sargeant in de beginfase van het jaar betrokken bij diverse klappers. De vervanger van Sargeant, Franco Colapinto, heeft zijn snelheid laten zien, maar de rookie heeft inmiddels ook wel een aantal FW-46's in de vangrails gereden. De budgetcap is inmiddels bereikt, zo legt Volwes bij Auto Motor und Sport uit.

Williams heeft al elf auto's gebouwd in 2024

In Las Vegas viel Colapinto tijdens de kwalificatie uit na een klapper in de muur, waarbij de Argentijn 50G te verwerken kreeg. Williams leverde al een kunststukje af door met beide wagens in de Verenigde Staten te arriveren, want ook na het weekend in Brazilië moest het team een race tegen de klok uitvoeren. Het Duitse medium meldt dat er in totaal al elf wagens zijn afgeschreven, vier van Albon en van Colapinto en drie van Sargeant.

Situatie is reëel probleem

Het heeft ertoe geleid dat er geen reserveonderdelen meer zijn en Vowles legt de opdracht uit: "We kunnen zo laat in het seizoen niet nog een auto herbouwen. We zijn al volledig gefocust op de auto van 2025." De budgetcap laat daarnaast ook geen extra herstelwerkzaamheden toe: "De situatie is een reëel probleem voor ons." Om de budgetcap geen strop om de nek van de teams te maken, stelt Vowles voor er een wijziging komt. "Om iets zoals dit op te vangen, denk ik dat elk team twee grote crashes binnen de budgetlimiet zou moeten mogen hebben. Ik denk dat iedereen het daarmee eens zou zijn", aldus de teambaas van Williams.

