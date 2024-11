Sergio Pérez moet de afsluitende twee raceweekenden van het seizoen niet alleen Christian Horner en Helmut Marko overtuigen voor een langer verblijf bij Red Bull Racing, de aandeelhouders van de energiedrankgigant willen na de race in Abu Dhabi meebeslissen over het lot van 'Checo'.

Hoewel de RB20 nog altijd niet de gemakkelijkst te besturen wagen is, behaalde Max Verstappen in Las Vegas een vijfde plek en stelde daarmee zijn vierde wereldtitel veilig. Voor Pérez ging het in de Verenigde Staten wederom niet volgens plan. Zo kwalificeerde hij zichzelf op een teleurstellende P16 en kwam hij na het vallen van de vlag als tiende over de streep. Het heeft wederom de discussie over de toekomst van Pérez bij Red Bull geopend. De vervangers voor 'Checo' hebben zich echter ook al aangediend. Zo is het geen geheim dat Liam Lawson het zitje naast Verstappen wel ziet zitten en Yuki Tsunoda heeft ook openlijk uitgesproken dat hij een echte kans wil gaan krijgen.

Aandeelhouders bepalen lot Pérez

Pérez heeft een verbintenis tot en met 2025 op zak, maar Marko onthult bij ORF dat er een topoverleg komt na het seizoen, waarbij ook de leiding van het blikjesbedrijf aanwezig is. Die zullen uiteindelijk het lot van Pérez bepalen. "Na Abu Dhabi zal er een vergadering plaatsvinden en het resultaat van deze vergadering zal worden gepresenteerd aan de aandeelhouders. Zij zullen vervolgens beslissen hoe de rijderssituatie voor beide teams er volgend jaar uit zal zien", zo legt Marko uit.

Pérez haalt te weinig punten binnen

De adviseur van het Oostenrijkse team baalt ervan dat de constructeurstitel uit zicht is en trekt de vergelijking. "Ik ken het exacte verschil nu niet, maar ik denk dat 'Checo' meer dan 200 punten minder heeft dan Max. En dan is het duidelijk dat de constructeurstitel niet langer haalbaar is... Dus als Sergio ergens in de buurt zou zijn van (Lewis) Hamilton, (George) Russell, Ferrari of zelfs McLaren, dan zouden we weer ruim aan kop staan."

