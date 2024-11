Ook McLaren-CEO Zak Brown moet zich gewonnen geven en feliciteert Max Verstappen met het behalen van zijn vierde wereldtitel. De Amerikaan was de afgelopen jaren vrij duidelijk over Verstappen, zo stelde Brown dat Verstappen alleen kon winnen in de snelste auto, maar dat was in 2024 niet het geval.

McLaren en Red Bull Racing hebben het afgelopen jaar met elkaar geknokt om de wereldtitels. In het constructeursklassment leidt het papaja-oranje team en bezet Red Bull momenteel de derde plek. In het rijderskampioenschap is de beslissing vanochtend gevallen. Lando Norris kan Verstappen niet meer inhalen en dat betekent dat Nederland een viervoudig wereldkampioen Formule 1 heeft.

Verstappen reageert met knipoog op woorden Brown

In gesprek met Sky Sports F1 blikt Verstappen terug op de race in Las Vegas totdat Brown ineens aansluit. "Jullie hebben ons het hele jaar gepusht", vertelt de Nederlander. "Dat hebben we gedaan, maar je hebt het verdiend. Vier wereldkampioenschappen, je hebt nu Ayrton Senna verslagen", grapt Brown. Verstappen is echter de woorden van vorig jaar niet vergeten: "En, zoals je zei: 'voorheen kon ik alleen maar in de snelste auto winnen, dit jaar was toch iets anders."

