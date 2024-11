Na de magistrale race van Max Verstappen in Brazilie kon de Nederlander de vierde titel eigenlijk niet meer ontgaan, ook Lando Norris geeft zich na Las Vegas gewonnen en wijst naar een verdiende kampioenschap van de Nederlandse Red Bull-coureur.

Het afgelopen seizoen begon nog sterk voor Red Bull Racing, maar het Oostenrijkse team viel na een aantal races qua snelheid terug. McLaren kwam juist bovendrijven en had in het Europese seizoen wellicht de snelste bolide, maar kon dat niet altijd omzetten in een zege. Hoewel Norris er in de laatste paar races er nog wel voor ging zitten, was het Verstappen die aan het langste eind wist te trekken.

Vierde titel meer dan verdient, aldus Norris

Voor Norris is het duidelijk bij Viaplay na het verloren kampioenschap: "We hebben het kampioenschap in de eerste paar races verloren. Hopelijk kan ik volgend jaar wel het kampioenschap winnen. Ik ben trots op wat we als team hebben bereikt. Konden we dingen beter doen, ja. Was het genoeg om de titel te winnen, dat denk ik niet." Bij F1TV legt hij daarnaast zijn bewondering voor Verstappen uit: "Max verdiende het om te winnen, hij reed een beter seizoen dan ik, hij verdiende het meer dan wie dan ook, Max heeft gewoon geen zwakte. Als hij de beste auto heeft, domineert hij. En als hij niet de beste auto heeft, is hij er nog steeds."

