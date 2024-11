Max Verstappen (27) heeft tijdens de Grand Prix van Las Vegas zijn vierde wereldkampioenschap binnengesleept. Na afloop gaf hij een uitgebreide reactie op zijn nieuwe titel en blikte hij terug op het afgelopen seizoen. Daar deed de Nederlander de onthulling dat hij eigenlijk liever een seizoen heeft zoals vorig jaar.

Verstappen finishte in de gokstad in de Verenigde Staten als vijfde, maar omdat concurrent Lando Norris als zesde over de streep kwam, was het ruim voldoende om zijn vierde wereldtitel veilig te stellen. Norris kan hem in de resterende twee races definitief niet meer achterhalen. Na afloop werd Verstappen in een Rolls Royce vervoerd naar de plek waar hij werd geïnterviewd. Daar gaf hij een uitgebreide reactie op hetgeen hem dit seizoen allemaal is overkomen. "Het is een lang seizoen geweest", zo begon Verstappen. "We begonnen geweldig, maar daarna werd het lastig."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen trots op inzet Red Bull Racing

Sinds de Grand Prix van Miami ging het bergafwaarts bij Red Bull en nam McLaren het dominante stokje over. Verstappen is trots dat zijn team toen niet de handdoek in de ring heeft gegooid. "We hebben het als team bij elkaar gehouden en gewerkt aan verbeteringen", zo zegt hij. "Ik kan trots zijn op iedereen en wat ze voor mij hebben gedaan. Om hier nu als viervoudig kampioen te staan, voelt gek, maar geweldig." Verstappen erkent dat kampioen worden niet iets is wat de laatste tijd een zekerheidje was. "Denken aan de overwinning of op het podium staan, dat was al moeilijk genoeg", zo erkent de Limburger.

Verstappen heeft voorkeur voor seizoen als 2023

Het seizoen van 2024 was zwaarder dan de jaren daarvoor, zo weet ook Verstappen. Niet alleen vanwege de prestaties, maar ook vanwege de perikelen die speelde rondom het team en teambaas Christian Horner. "Het was een uitdagend seizoen, ook voor mij als persoon. Ik moest kalm blijven. Ik heb nog steeds de voorkeur hoor voor [het seizoen zoals die van] 2023, maar van dit seizoen hebben we wel veel geleerd", aldus Verstappen.

Verstappen gaat genieten van vierde wereldtitel

Hij vervolgt: "De fans zijn geweldig, ook omdat je ze overal ziet. Ze steunen mij altijd enorm. En richting mijn team: wat kan ik zeggen. We hebben zoveel meegemaakt samen en dan nu ook die hoogtepunten. Vier keer op rij, dat is heel speciaal. Ik ga hier van genieten, maar we hebben ook nog twee races te gaan en daar ga ik wederom m'n best doen."

