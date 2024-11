Franco Colapinto maakte een angstaanjagende crash mee tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. De Williams-coureur kwam onder vuur te liggen, maar Max Verstappen besloot voor hem op te komen.

Logan Sargeant wist slechts één punt te scoren in de 36 Grands Prix die hij verreed. Williams-teambaas James Vowles vond dat de maat vol was na een zware, maar knullige crash in de derde vrije training op Zandvoort. Hij riep Colapinto op om de Amerikaan voor de rest van het seizoen te vervangen. Voor velen was hij een onbekende, maar met de achtste en tiende plek in Azerbeidzjan en de Verenigde Staten, respectievelijk, wordt hij plotseling als een groot talent gezien. In Brazilië had Colapinto het echter moeilijk in de regen met twee flinke crashes op dezelfde dag, in de kwalificatie en in de race. Vervolgens ging het in Las Vegas wederom goed fout voor de Argentijn.

Verstappen komt op voor Colapinto

In tegenstelling tot zijn teamgenoot Alexander Albon ging Colapinto wel door naar Q2 tijdens de kwalificatie in de gokstad, maar hij tikte de binnenkant van de muur aan in bocht 16. De Williams werd op hoge snelheid richting de betonnen muur aan de buitenkant gekatapulteerd. Het resultaat was een zware impact van 50G en een afgeschreven FW46. Ondanks een lichte hersenschudding en een heleboel schade, kon Colapinto alsnog aan de start staan en hij kwam als veertiende aan de finish.

Colapinto kreeg op social media een boel kritiek te verduren en tevens van journalisten en commentatoren, vanwege de vele crashes die hij de laatste tijd heeft meegemaakt. Verstappen moet daar echter niks van hebben en komt op voor de jongeling uit Buenos Aires. "De 'experts'... moeten gewoon hun mond houden", begon de viervoudig wereldkampioen tegenover de aanwezige media, geciteerd door de Latijns-Amerikaanse tak van Motorsport.com. "Het is absoluut niet makkelijk. Alles wat je doet op de limiet, is niet makkelijk."

Het Las Vegas Strip Circuit is een gladde baan met weinige grip waar de muren dichtbij staan. Het is natuurlijk een stratencircuit, maar de koude temperaturen helpen uiteraard niet mee. Verstappen vervolgde: "Zelfs als ik met een normale straatauto op de limiet zou rijden op dit circuit, zou het nog niet makkelijk zijn. Als het wel [zo makkelijk is], laat hun het dan lekker doen. Voor de camera staan is vaak een teken dat ze het zelf niet of niet meer kunnen."

Absolutely gutted 😖



Williams' mechanics react as Colapinto crashes out of qualifying 💥#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/tYcpXqUvwv — Formula 1 (@F1) November 23, 2024

