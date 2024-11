Aston Martin maakte momenteel haar slechtste reeks Formule 1-races ooit mee en vooral voor Lance Stroll viel de F1 Grand Prix van Las Vegas erg tegen. De problemen lijken bij het team, waar ook Fernando Alonso voor uitkomt, steeds erger te worden.

Aston Martin keerde terug in de Formule 1 in 2021 na een naamsverandering van Racing Point, wat weer voort was gekomen uit het failliete Force India. Sebastian Vettel kwam in de groene bolide terecht na zijn vertrek bij Ferrari en scoorde een podium in Azerbeidzjan. Aston Martin werd zevende in het constructeurskampioenschap en kon haar positie het seizoen daarop niet verbeteren. Vettel ging met pensioen en dus kwam Fernando Alonso in dat stoeltje vanaf 2023. Aston Martin had het concept helemaal omgegooid en daar plukten ze de vruchten van. Alonso stond zes keer op het podium in de eerste acht races en was de enige die het gevecht aan kon gaan met de Red Bulls. Ferrari, Mercedes en McLaren dichtten het gat echter en gingen Aston Martin voorbij in het constructeurskampioenschap.

Geen radio of pitcrew

Het team gebaseerd in Silverstone hoopte dit jaar weer voor de bekers te strijden, maar niets is minder waar. Alonso en Lance Stroll hebben namelijk nog geen enkele keer op het podium gestaan in 2024. Aston Martin heeft zelfs haar slechtste reeks races achter de rug sinds 2009. Voor het eerst sinds de laatste vier Grands Prix van vijftien jaar geleden, toen het nog Force India was, heeft Aston Martin weer vier keer 0 punten binnengesleept.

Het meest bizarre van alles is dat niemand meer upgrades heeft ontwikkeld dan Aston Martin met 37 nieuwe onderdelen. Het terugtreden van Dan Fallows als technisch directeur komt dan ook niet als een verrassing.

De Grand Prix van Las Vegas was misschien wel het dieptepunt voor Aston Martin. Alonso maakte nog een relatief prima race mee door van de zestiende naar de elfde plaats te rijden, maar bij Stroll ging alles fout wat maar fout kon gaan. Hij had mechanische problemen in VT3 en kwalificeerde zich als allerlaatste. De Canadees bleek vanaf de openingsronde van de Grand Prix geen boardradio meer te hebben. Toen hij zijn eerste stop maakte in ronde 9 van 50, stond zijn pitcrew niet klaar en dat kostte hem zo'n 15 seconden. Stroll finishte als vijftiende in niemandsland.

Aston Martin hoopt dat Adrian Newey, de briljante ontwerper die onder andere achter de snelle Red Bull-bolides van Sebastian Vettel en Max Verstappen zat, meteen een impact kan maken vanaf 2025.

