Fernando Alonso meent dat de vier wereldtitels van zijn voormalige rivaal Sebastian Vettel minder waard zijn dan die van Max Verstappen, die net als Vettel in een Red Bull vier kampioenschappen op rij wist binnen te slepen. Alonso was de voornaamste competitie van Vettel tussen 2010 en 2013, toen de Spanjaard voor Ferrari reed maar nooit kampioen wist te worden.

Alonso zal de geschiedenisboeken in gaan als een van de grootste pechvogels van de Formule 1. De inmiddels 43-jarige coureur verloor in 2007 de titel met één punt verschil, in 2010 met vier punten en in 2012 met slechts twee punten, hetgeen hem een vijfvoudig kampioen zou maken in plaats van 'slechts' tweevoudig. Ook heeft Alonso een reputatie om bijna altijd op het verkeerde moment naar het verkeerde team te verkassen, ook al lijkt de stap naar zijn huidige werkgever Aston Martin goed te zijn uitgepakt. Hij stond in 2023 acht keer op het podium, en eindigde vierde in het kampioenschap, alhoewel deze vorm in het huidige seizoen is verdwenen.

Sneer naar oude rivaal

Sebastian Vettel werd in 2010, zijn tweede seizoen bij Red Bull Racing, voor het eerst wereldkampioen. Hij werd de jongste kampioen in de geschiedenis van de Formule 1, een record dat voorheen achter de naam van Alonso stond. De Spanjaard eindigde vlak achter Vettel in 2010 en 2012, ondanks dat hij een aanzienlijk minder snelle auto onder zich had. Wellicht komt het hierdoor dat hij Max Verstappen's titels hoger heeft zitten. "Toen Vettel zijn titels won, had hij een ongelooflijke auto zonder concurrentie," zo zei Alonso tegenover DAZN. Toen Viaplay doorvroeg, en vroeg om een bevestiging dat de titels van Verstappen meer waard zijn, zei de Spanjaard simpelweg: "Ja."

Verstappen nerveus maken

Zoals gezegd had Alonso vooral in de eerste helft van 2023 erg goed gereedschap bij Aston Martin. Hij knokte vooraan mee om overwinningen, maar kon toch niet opboksen tegen de dominante RB19 met Max Verstappen achter het stuur. "Ik hoop dat ik er in 2026 bij ben om de strijd met Max aan te gaan," vervolgde hij, met oog op de veranderingen in de reglementen in 2026. "Dit moet een hele speciale titel zijn voor Max. De auto was dit jaar misschien niet zo dominant als vorig jaar, dus hij heeft het fantastisch gedaan. Het beste voorbeeld daarvan is zijn geweldige prestatie in Brazilië. Dit jaar laat zien hoe goed hij is. Er valt altijd iets te leren van een coureur zoals Max in dit soort seizoenen."

